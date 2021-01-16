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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3622362336243625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 05:54

  anis написав:есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке :wink:

В чем там "изюминка" :wink:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 06:46

  Igneus написав:
  anis написав:есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке :wink:

В чем там "изюминка" :wink:

10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15% 8)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
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miltador
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:42

Re: ТАСКОМБАНК

на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55

  gorbatiuk_v написав:на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?

так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:33

Re: ТАСКОМБАНК

miltador написав:
  Igneus написав:
  anis написав:есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке :wink:

В чем там "изюминка" :wink:

10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15% 8)
Скорей 5 чистыми, а если повезёт то и 15! Ясная карта бывает с сюрпризами
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  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:59

  clientage написав:
  gorbatiuk_v написав:на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?

так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)

Чуть не так, РД=последний день месяца. Но переносится на ближайший рабочий день, если последний день месяца не рабочий. Например в январе 2021 можно гаситься 1 февраля (т.к. 31 января-воскресенье).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:47

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:
  gorbatiuk_v написав:на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?

так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)

Чуть не так, РД=последний день месяца. Но переносится на ближайший рабочий день, если последний день месяца не рабочий. Например в январе 2021 можно гаситься 1 февраля (т.к. 31 января-воскресенье).

Уверены? У мну аппка по б5 рисует РД 29 января. Поэтому я никому не рекомендую пользоваться вашим "вредным советом". Имхо правильную формулировку написал clientage - РД по пудре и б5 это последний рабочий день месяца. И никакие переносы тут не работают. Переносы то у вики, но у нее при всех возможных переносах рд никогда не будет в следующем месяце
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:И никакие переносы тут не работают.

Ага, с введением грейса-62 Тася ж переписала ДКБО для Б5/Пудры, а Виику, похоже, просто забыла :o
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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