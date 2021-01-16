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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 05:54
anis написав:
есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке
В чем там "изюминка"
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Додано: Чет 14 січ, 2021 06:46
10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15%
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:42
на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
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gorbatiuk_v
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55
gorbatiuk_v написав:
на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 16 січ, 2021 20:33
miltador написав:
10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15%
Скорей 5 чистыми, а если повезёт то и 15! Ясная карта бывает с сюрпризами
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Додано: Нед 17 січ, 2021 09:59
clientage написав: gorbatiuk_v написав:
на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)
Чуть не так, РД=последний день месяца. Но переносится на ближайший рабочий день, если последний день месяца не рабочий. Например в январе 2021 можно гаситься 1 февраля (т.к. 31 января-воскресенье).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 17 січ, 2021 10:47
ukrprom2014 написав: clientage написав: gorbatiuk_v написав:
на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)
Чуть не так, РД=последний день месяца. Но переносится на ближайший рабочий день, если последний день месяца не рабочий. Например в январе 2021 можно гаситься 1 февраля (т.к. 31 января-воскресенье).
Уверены? У мну аппка по б5 рисует РД 29 января. Поэтому я никому не рекомендую пользоваться вашим "вредным советом". Имхо правильную формулировку написал clientage - РД по пудре и б5 это последний рабочий день месяца. И никакие переносы тут не работают. Переносы то у вики, но у нее при всех возможных переносах рд никогда не будет в следующем месяце
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:08
Flamingo написав:
И никакие переносы тут не работают.
Ага, с введением грейса-62 Тася ж переписала ДКБО для Б5/Пудры, а Виику, похоже, просто забыла
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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