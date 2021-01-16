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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3623362436253626>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 05:54

  anis написав:есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке :wink:

В чем там "изюминка" :wink:
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 06:46

  Igneus написав:
  anis написав:есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке :wink:

В чем там "изюминка" :wink:

10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15% 8)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:42

Re: ТАСКОМБАНК

на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55

  gorbatiuk_v написав:на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?

так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:33

Re: ТАСКОМБАНК

miltador написав:
  Igneus написав:
  anis написав:есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке :wink:

В чем там "изюминка" :wink:

10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15% 8)
Скорей 5 чистыми, а если повезёт то и 15! Ясная карта бывает с сюрпризами
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:59

  clientage написав:
  gorbatiuk_v написав:на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?

так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)

Чуть не так, РД=последний день месяца. Но переносится на ближайший рабочий день, если последний день месяца не рабочий. Например в январе 2021 можно гаситься 1 февраля (т.к. 31 января-воскресенье).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:47

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:
  gorbatiuk_v написав:на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?

так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)

Чуть не так, РД=последний день месяца. Но переносится на ближайший рабочий день, если последний день месяца не рабочий. Например в январе 2021 можно гаситься 1 февраля (т.к. 31 января-воскресенье).

Уверены? У мну аппка по б5 рисует РД 29 января. Поэтому я никому не рекомендую пользоваться вашим "вредным советом". Имхо правильную формулировку написал clientage - РД по пудре и б5 это последний рабочий день месяца. И никакие переносы тут не работают. Переносы то у вики, но у нее при всех возможных переносах рд никогда не будет в следующем месяце
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:И никакие переносы тут не работают.

Ага, с введением грейса-62 Тася ж переписала ДКБО для Б5/Пудры, а Виику, похоже, просто забыла :o
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:никому не рекомендую пользоваться вашим "вредным советом".

Если Вы ранее не заметили, то я как раз наоборот, я всем советую гаситься заранее избегая всяких переходных дат, Новых Годов и пр. праздников.
Тут вопрос был скорее теоретический, и ответ я дал согласно действующих Тарифов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:46

  ukrprom2014 написав:Тут вопрос был скорее теоретический, и ответ я дал согласно действующих Тарифов.

Ну не знаю какие тарифы читали вы, но я вот открыл дкбо а там вот написано такое: "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального
Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується забезпечити
наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за
київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений для
сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який
призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в
положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці,
Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального
Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в
якому повинно було відбутися погашення. " - согласен завернуто весьма мудрено, но тем не менее
имхо по данной формулировке как не крути, но в январе надо гасиЦЦа ну никак не 1 февраля
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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