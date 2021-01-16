В чем там "изюминка"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 05:54
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Чет 14 січ, 2021 06:46
10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15%
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:42
Re: ТАСКОМБАНК
на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55
так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:33
Re: ТАСКОМБАНК
Скорей 5 чистыми, а если повезёт то и 15! Ясная карта бывает с сюрпризами
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:59
Чуть не так, РД=последний день месяца. Но переносится на ближайший рабочий день, если последний день месяца не рабочий. Например в январе 2021 можно гаситься 1 февраля (т.к. 31 января-воскресенье).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:47
Уверены? У мну аппка по б5 рисует РД 29 января. Поэтому я никому не рекомендую пользоваться вашим "вредным советом". Имхо правильную формулировку написал clientage - РД по пудре и б5 это последний рабочий день месяца. И никакие переносы тут не работают. Переносы то у вики, но у нее при всех возможных переносах рд никогда не будет в следующем месяце
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:08
Re: ТАСКОМБАНК
Ага, с введением грейса-62 Тася ж переписала ДКБО для Б5/Пудры, а Виику, похоже, просто забыла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 15:54
Re: ТАСКОМБАНК
Если Вы ранее не заметили, то я как раз наоборот, я всем советую гаситься заранее избегая всяких переходных дат, Новых Годов и пр. праздников.
Тут вопрос был скорее теоретический, и ответ я дал согласно действующих Тарифов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:46
Ну не знаю какие тарифы читали вы, но я вот открыл дкбо а там вот написано такое: "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального
Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується забезпечити
наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за
київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений для
сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який
призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в
положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці,
Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального
Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в
якому повинно було відбутися погашення. " - согласен завернуто весьма мудрено, но тем не менее
имхо по данной формулировке как не крути, но в январе надо гасиЦЦа ну никак не 1 февраля
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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