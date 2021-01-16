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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3623362436253626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:08

Re: ТАСКОМБАНК

Тут и читал:
  Flamingo написав:"7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального
Платежу, припадає на неробочий день Банка,
31.01 - не рабочий день
  Flamingo написав: Клієнт зобов’язується забезпечити
наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за
київським часом робочого дня Банку, наступного за днем
.
Наступний - понедельник, 1 февраля.
Полностью согласен с Вами, что гаситься правильно по дате указанной в приложении Тас2Ю.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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