31.01 - не рабочий день
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Наступний - понедельник, 1 февраля.
Полностью согласен с Вами, что гаситься правильно по дате указанной в приложении Тас2Ю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:08
Re: ТАСКОМБАНК
Тут и читал:
31.01 - не рабочий день
.
Наступний - понедельник, 1 февраля.
Полностью согласен с Вами, что гаситься правильно по дате указанной в приложении Тас2Ю.
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