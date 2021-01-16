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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3623362436253626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:08

Re: ТАСКОМБАНК

Тут и читал:
  Flamingo написав:"7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального
Платежу, припадає на неробочий день Банка,
31.01 - не рабочий день
  Flamingo написав: Клієнт зобов’язується забезпечити
наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за
київським часом робочого дня Банку, наступного за днем
.
Наступний - понедельник, 1 февраля.
Полностью согласен с Вами, что гаситься правильно по дате указанной в приложении Тас2Ю.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:39

  ukrprom2014 написав:Тут и читал:
  Flamingo написав:"7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального
Платежу, припадає на неробочий день Банка,
31.01 - не рабочий день
  Flamingo написав: Клієнт зобов’язується забезпечити
наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за
київським часом робочого дня Банку, наступного за днем
.
Наступний - понедельник, 1 февраля.

А что ж Вы не полностью меня процитировали? ;)
Почему пропустили это?
У випадку якщо день, який
призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в
положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці,
Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального
Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в
якому повинно було відбутися погашення.

Ведь тут как завернуто:
Случай №1 - Вика - 25 число выходной - переносится на 26 (27) - этот день есть в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит гашение происходит 26 (27)
Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?
Оспорите? ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:50

  Flamingo написав:Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?
Оспорите? ;)

ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:57

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?
Оспорите? ;)

ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием.

Не ну так с тем же успехом можно сказать что в календаре 2021 нет 32 января (день следующий после выходного - 31 января), 32 июля (день после выходного 31 июля), 32 октября (день после выходного 31 октября) и т.д. (2022 год лень смотреть :)). Имхо данная формулировка создана не для того чтобы закрыть 3 дня 29 февраля в течение четырех лет до 2024, а для того чтобы унифицировать в таких формулировках "и коня, и трепетную лань" (Б5, Пудра - Виика).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:05

Эта формулировка ещё закрывает и 31 числа в апреле, июне, сентябре и ноябре. Почти уверен, что она была придумана ещё до перехода на текущий подход к РД для В5, при котором обязательный платеж нужно внести до последнего рабочего дня месяца. Подход поменяли, а формулировка осталась.

PS. Вот здесь Вы сами были другого мнения относительно действия этой части ДКБО на В5, потому что по ней есть условие:
Пільговий період розповсюджується на всі витрати з картки на умовах ДКБО, тільки за умови своєчасного (до останнього робочого дня наступного місяця) і повного погашення заборгованості, що виникла на кінець звітного місяця.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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  #<1 ... 3623362436253626
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