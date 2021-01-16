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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3623362436253626 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 216 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 53 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 61 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 216 Додано: Нед 17 січ, 2021 17:08 Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав: "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального

Платежу, припадає на неробочий день Банка, "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімальногоПлатежу, припадає на неробочий день Банка, 31.01 - не рабочий день

Flamingo написав: Клієнт зобов’язується забезпечити

наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за

київським часом робочого дня Банку, наступного за днем Клієнт зобов’язується забезпечитинаявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години закиївським часом робочого дня Банку,за днем .

Наступний - понедельник, 1 февраля.

Полностью согласен с Вами, что гаситься правильно по дате указанной в приложении Тас2Ю. Тут и читал:31.01 - не рабочий день- понедельник, 1 февраля.Полностью согласен с Вами, что гаситься правильно по дате указанной в приложении Тас2Ю. Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Повідомлень: 2470 З нами з: 09.03.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:39 ukrprom2014 написав: Тут и читал:

Flamingo написав: "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального

Платежу, припадає на неробочий день Банка, "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімальногоПлатежу, припадає на неробочий день Банка, 31.01 - не рабочий день

Flamingo написав: Клієнт зобов’язується забезпечити

наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за

київським часом робочого дня Банку, наступного за днем Клієнт зобов’язується забезпечитинаявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години закиївським часом робочого дня Банку,за днем .

Наступний - понедельник, 1 февраля.

Тут и читал:31.01 - не рабочий день- понедельник, 1 февраля.

А что ж Вы не полностью меня процитировали?

Почему пропустили это? У випадку якщо день, який

призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в

положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці,

Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального

Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в

якому повинно було відбутися погашення.

Ведь тут как завернуто:

Случай №1 - Вика - 25 число выходной - переносится на 26 (27) - этот день есть в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит гашение происходит 26 (27)

Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?

Оспорите? А что ж Вы не полностью меня процитировали?Почему пропустили это?Ведь тут как завернуто:Случай №1 - Вика - 25 число выходной - переносится на 26 (27) - этот день есть в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит гашение происходит 26 (27)Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?Оспорите? 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5559 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:50 Flamingo написав: Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?

Оспорите? Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?Оспорите?

ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием. ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием. Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки ingtrans

Повідомлень: 2254 З нами з: 31.07.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:57 ingtrans написав: Flamingo написав: Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?

Оспорите? Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?Оспорите?

ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием. ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием.

Не ну так с тем же успехом можно сказать что в календаре 2021 нет 32 января (день следующий после выходного - 31 января), 32 июля (день после выходного 31 июля), 32 октября (день после выходного 31 октября) и т.д. (2022 год лень смотреть ). Имхо данная формулировка создана не для того чтобы закрыть 3 дня 29 февраля в течение четырех лет до 2024, а для того чтобы унифицировать в таких формулировках "и коня, и трепетную лань" (Б5, Пудра - Виика). Не ну так с тем же успехом можно сказать что в календаре 2021 нет 32 января (день следующий после выходного - 31 января), 32 июля (день после выходного 31 июля), 32 октября (день после выходного 31 октября) и т.д. (2022 год лень смотреть). Имхо данная формулировка создана не для того чтобы закрыть 3 дня 29 февраля в течение четырех лет до 2024, а для того чтобы унифицировать в таких формулировках "и коня, и трепетную лань" (Б5, Пудра - Виика). 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5559 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 21:05



PS.

Пільговий період розповсюджується на всі витрати з картки на умовах ДКБО, тільки за умови своєчасного (до останнього робочого дня наступного місяця) і повного погашення заборгованості, що виникла на кінець звітного місяця. Эта формулировка ещё закрывает и 31 числа в апреле, июне, сентябре и ноябре. Почти уверен, что она была придумана ещё до перехода на текущий подход к РД для В5, при котором обязательный платеж нужно внести до последнего рабочего дня месяца. Подход поменяли, а формулировка осталась.PS. Вот здесь Вы сами были другого мнения относительно действия этой части ДКБО на В5, потому что по ней есть условие: Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки ingtrans

Повідомлень: 2254 З нами з: 31.07.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3623362436253626 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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