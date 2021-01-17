Flamingo написав:"7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, припадає на неробочий день Банка,
31.01 - не рабочий день
Flamingo написав: Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем
. Наступний - понедельник, 1 февраля.
А что ж Вы не полностью меня процитировали? Почему пропустили это?
У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в якому повинно було відбутися погашення.
Ведь тут как завернуто: Случай №1 - Вика - 25 число выходной - переносится на 26 (27) - этот день есть в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит гашение происходит 26 (27) Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок? Оспорите?
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Flamingo написав:Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок? Оспорите?
ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Flamingo написав:Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в текущем календарном месяце - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок? Оспорите?
ИМХО, день, которого нет в этом календарном месяце, это, например, 29 февраля 2021 г. Думаю, что именно такой случай пытались описать этим условием.
Не ну так с тем же успехом можно сказать что в календаре 2021 нет 32 января (день следующий после выходного - 31 января), 32 июля (день после выходного 31 июля), 32 октября (день после выходного 31 октября) и т.д. (2022 год лень смотреть ). Имхо данная формулировка создана не для того чтобы закрыть 3 дня 29 февраля в течение четырех лет до 2024, а для того чтобы унифицировать в таких формулировках "и коня, и трепетную лань" (Б5, Пудра - Виика).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Эта формулировка ещё закрывает и 31 числа в апреле, июне, сентябре и ноябре. Почти уверен, что она была придумана ещё до перехода на текущий подход к РД для В5, при котором обязательный платеж нужно внести до последнего рабочего дня месяца. Подход поменяли, а формулировка осталась.
PS. Вот здесь Вы сами были другого мнения относительно действия этой части ДКБО на В5, потому что по ней есть условие:
Пільговий період розповсюджується на всі витрати з картки на умовах ДКБО, тільки за умови своєчасного (до останнього робочого дня наступного місяця) і повного погашення заборгованості, що виникла на кінець звітного місяця.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Вот не могу сейчас сказать была ли та формулировка, что я цитировал сегодня - тогда, когда был переход. Мне кажется не было. Версии дкбо не храню поэтому точно не скажу. Но на сегодня - судя по тому что процитировано - имхо у таси все урегулировано. И вики, и пудры
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Вот не могу сейчас сказать была ли та формулировка, что я цитировал сегодня - тогда, когда был переход.
Конечно, была. Это следует из того сентябрьского обсуждения, да поиском находятся старые ДКБО, например, вот (см. и. 8.1.20). Вот сейчас и получается, что к Weekend этот пункт подходит, а по В5 и Пудре подход изменили.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки