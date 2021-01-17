Додано: Нед 17 січ, 2021 20:39

ukrprom2014 написав: Тут и читал:

Flamingo написав: "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального

Платежу, припадає на неробочий день Банка, "7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімальногоПлатежу, припадає на неробочий день Банка, 31.01 - не рабочий день

Flamingo написав: Клієнт зобов’язується забезпечити

наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за

київським часом робочого дня Банку, наступного за днем Клієнт зобов’язується забезпечитинаявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години закиївським часом робочого дня Банку,за днем .

Наступний - понедельник, 1 февраля.

Тут и читал:31.01 - не рабочий день- понедельник, 1 февраля.

У випадку якщо день, який

призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в

положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці,

Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального

Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в

якому повинно було відбутися погашення.

А что ж Вы не полностью меня процитировали?Почему пропустили это?Ведь тут как завернуто:Случай №1 - Вика - 25 число выходной - переносится на 26 (27) - этот день есть в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит гашение происходит 26 (27)Случай №2 - Б5 (Пудра) - 31 число выходной - переносится на 1 число но СЛЕДУЮЩЕГО месяца - а этого дня уже нет в "календарном месяце в котором должно быть произведено гашение" (формулировка ТАСИ) - значит согласно процитированного уже мною текста - гашение переносится на последний РАБОЧИЙ день текущего месяца. Все ведь написано просто и четко. Какие могут быть вопросы? Какое может быть гашение 1 февраля? Ведь ясно же что 29 января - это крайний срок?Оспорите?