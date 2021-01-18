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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3624362536263627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:57

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:30

  Алексей77 написав:Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)

Должны приходить на финансовый номер телефона.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2485
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:26

  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)

Должны приходить на финансовый номер телефона.

Не приходят на финансовый. GSM банккинг по Пудре включен
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 3624362536263627
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