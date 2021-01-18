Додано: Вів 19 січ, 2021 09:57

Добрый день.

Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?

В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/