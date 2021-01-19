Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:57
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:30
Должны приходить на финансовый номер телефона.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:26
Не приходят на финансовый. GSM банккинг по Пудре включен
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:44
Доброго дня.
Для того, щоб перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН та номер мобільного телефону в особисті повідомлення.
Додано: Сер 20 січ, 2021 03:24
Re: ТАСКОМБАНК
Не бийте сильно ногами - В5 же платна? В чому інтерес до картки, або я чогось не розумію..? (можна в пп)
Додано: Сер 20 січ, 2021 05:31
Тут б'ють не ногами, а тарифами. Перевипуск картки раз на чотири роки коштує від 50 грн і то бувають виключення, при цьому картка дозволяє отримувати до 625 грн/міс, зокрема за такою ходовою категорією, як продукти. Якщо не їсте і не заправляєтеся, то сенсу немає, напевно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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