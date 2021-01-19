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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:57

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:30

  Алексей77 написав:Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)

Должны приходить на финансовый номер телефона.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:26

  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)

Должны приходить на финансовый номер телефона.

Не приходят на финансовый. GSM банккинг по Пудре включен
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:44

  Алексей77 написав:Добрый день.
Уже удалил приложение с телефона, а смс-ки на телефон не приходят после оплаты Пудрой. Как настроить?
В телефоне две карты (при этом Смс по В5 приходят на вторую карточку)



Доброго дня.

Для того, щоб перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН та номер мобільного телефону в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 03:24

Re: ТАСКОМБАНК

Не бийте сильно ногами - В5 же платна? В чому інтерес до картки, або я чогось не розумію..? (можна в пп)
AleksD
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 05:31

  AleksD написав:Не бийте сильно ногами - В5 же платна? В чому інтерес до картки, або я чогось не розумію..? (можна в пп)

Тут б'ють не ногами, а тарифами. Перевипуск картки раз на чотири роки коштує від 50 грн і то бувають виключення, при цьому картка дозволяє отримувати до 625 грн/міс, зокрема за такою ходовою категорією, як продукти. Якщо не їсте і не заправляєтеся, то сенсу немає, напевно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:27

Re: ТАСКОМБАНК

Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:40

  Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?

У меня тоже сейчас так, хотя я обновлял приложение несколько дней назад, вчера остаток был.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:45

  velvet написав:
  Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?

У меня тоже сейчас так, хотя я обновлял приложение несколько дней назад, вчера остаток был.

Да, скорее всего, проблема не столько с обновлением, сколько с каким-то текущим глюком/техническим работами и т.п. У меня еще сегодня всё нормально отображалось, хотя обновил приложение вчера.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:09

Flamingo
Не обновлялся, но тоже остатка по Б5 нет :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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