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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:30
Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
Все на месте, или может уже пофиксили
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- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:44
anis написав:
Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
Все на месте, или может уже пофиксили
Пофиксили. Последний раз смотрел около 13:00 - уже отображалось.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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