Все на месте, или может уже пофиксилиFlamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:30
Re: ТАСКОМБАНК
Все на месте, или может уже пофиксили
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:44
Пофиксили. Последний раз смотрел около 13:00 - уже отображалось.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:31
Re: ТАСКОМБАНК
Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:39
Re: ТАСКОМБАНК
Причем еще прошлого года.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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