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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3625362636273628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:30

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
Все на месте, или может уже пофиксили
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:44

  anis написав:
Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
Все на месте, или может уже пофиксили

Пофиксили. Последний раз смотрел около 13:00 - уже отображалось.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:31

Re: ТАСКОМБАНК

Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:39

Re: ТАСКОМБАНК

  ANDRII_DNIPRO написав:Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?

Причем еще прошлого года.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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