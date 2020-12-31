ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:30
Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
Все на месте, или может уже пофиксили
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anis
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Додано: Сер 20 січ, 2021 13:44
anis написав: Flamingo написав:Обновился Т2Ю - по Виике и Б5 теперь не стало видно остатка по карте. По валютной Пластинке горит 0$. Это у всех такое "пАкращення" или только мне подфартило?
Все на месте, или может уже пофиксили
Пофиксили. Последний раз смотрел около 13:00 - уже отображалось.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:31
Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?
ANDRII_DNIPRO
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:39
ANDRII_DNIPRO написав:
Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?
Причем еще прошлого года.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:12
ANDRII_DNIPRO написав:
Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?
А разве не до 31.12.2020 она была
upd вот это я
январе протупила 1.3.«Період проведення Акції»: з 12.10.2020 до 20.01.2021 (включно).
My podvoiili keshbek!
10% u magazinah odyagu ta vzuttia,
6% u aptekah ta b’yuti sferi.
V Aktsii priimaie uchast dogovir
.....
https://cutt.ly/0gpaCTz
Востаннє редагувалось
vollena71
в Чет 21 січ, 2021 20:39, всього редагувалось 2 разів.
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vollena71
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:44
vollena71 написав: ANDRII_DNIPRO написав:
Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?
А разве не до 31.12.2020 она была?
1.3.«Період проведення Акції»: з 01.12.2019 до 31.01.2020 (включно).
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... eshbek.pdf
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:33
ANDRII_DNIPRO
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