ANDRII_DNIPRO написав:Акцию "Подвійний кешбек" по Б5 и Пудре не продлевали? 20 января закончилась?
А разве не до 31.12.2020 она была upd вот это я январе протупила 1.3.«Період проведення Акції»: з 12.10.2020 до 20.01.2021 (включно). My podvoiili keshbek! 10% u magazinah odyagu ta vzuttia, 6% u aptekah ta b’yuti sferi. V Aktsii priimaie uchast dogovir ..... https://cutt.ly/0gpaCTz
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 21 січ, 2021 20:39, всього редагувалось 2 разів.
AleksD написав:Не бийте сильно ногами - В5 же платна? В чому інтерес до картки, або я чогось не розумію..? (можна в пп)
Тут б'ють не ногами, а тарифами. Перевипуск картки раз на чотири роки коштує від 50 грн і то бувають виключення, при цьому картка дозволяє отримувати до 625 грн/міс, зокрема за такою ходовою категорією, як продукти. Якщо не їсте і не заправляєтеся, то сенсу немає, напевно.
Згоден, трохи неправильно запитав... Їм, але не заправляюсь. Хоч мій бегемот і споживає немало, але благо, що товариш віддає свої паливні талони, тому ця стаття витрат в контексті банківських карток поки не цікава. Активно користуюсь зв'язкою "А-Банк" + "Моно" + "Форвард" + "ІЗІ" + "Укрсиб" (про запас ще є кілька менш зручних для мене карток різних банків). Чим "В5" краща за мій комплект - поки не зрозумів...