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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3628362936303631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:10

  Кащей написав:кто знает, мед.лаборатории Инвитро и Синево по Пудре насыпают 3%?

По Синево точно насыпает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:32

Re: ТАСКОМБАНК

  Кащей написав:мед.лаборатории Инвитро

Инвитро - да.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:27

Re: ТАСКОМБАНК

Какой мсс код комунальных платежей в TAC2U ? Для Пумбы подойдет?
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:45

  pavyak написав:Какой мсс код комунальных платежей в TAC2U ? Для Пумбы подойдет?

Нет. Тут 4814.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:21

  ingtrans написав:AleksD
Так получилось, что оформил В5 и izi в один день (приехал в отделение ТАСа получать izi и уже там решил заодно оформить и В5). В итоге с izi немного поигрался, пока было интересно, и забросил, потому что для моих трат В5 выгоднее.

Я правильно побачив на сайті, що за картку з пейпасом треба ще 150грн доплатити? Чи то щось про інше? А кредліміт налили просто так?
AleksD
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 06:10

  AleksD написав:
  ingtrans написав:AleksD
Так получилось, что оформил В5 и izi в один день (приехал в отделение ТАСа получать izi и уже там решил заодно оформить и В5). В итоге с izi немного поигрался, пока было интересно, и забросил, потому что для моих трат В5 выгоднее.

Я правильно побачив на сайті, що за картку з пейпасом треба ще 150грн доплатити? Чи то щось про інше? А кредліміт налили просто так?

Карта бесплатная. С кредитным лимитом у ТАС туго. В этот раз налили 20к, но как-то заходил к ним еще год до того, так не то что лимита не налили - карту вообще не дали, отсеяли на прескоринге.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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