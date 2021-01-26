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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:10
Кащей написав:
кто знает, мед.лаборатории Инвитро и Синево по Пудре насыпают 3%?
По Синево точно насыпает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:32
Кащей написав:
мед.лаборатории Инвитро
Инвитро - да.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 26 січ, 2021 18:27
Какой мсс код комунальных платежей в TAC2U ? Для Пумбы подойдет?
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pavyak
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Додано: Вів 26 січ, 2021 18:45
pavyak написав:
Какой мсс код комунальных платежей в TAC2U ? Для Пумбы подойдет?
Нет. Тут 4814.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 00:21
ingtrans написав:AleksD
Так получилось, что оформил В5 и izi в один день (приехал в отделение ТАСа получать izi и уже там решил заодно оформить и В5). В итоге с izi немного поигрался, пока было интересно, и забросил, потому что для моих трат В5 выгоднее.
Я правильно побачив на сайті, що за картку з пейпасом треба ще 150грн доплатити? Чи то щось про інше? А кредліміт налили просто так?
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AleksD
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Додано: Сер 27 січ, 2021 06:10
AleksD написав: ingtrans написав:AleksD
Так получилось, что оформил В5 и izi в один день (приехал в отделение ТАСа получать izi и уже там решил заодно оформить и В5). В итоге с izi немного поигрался, пока было интересно, и забросил, потому что для моих трат В5 выгоднее.
Я правильно побачив на сайті, що за картку з пейпасом треба ще 150грн доплатити? Чи то щось про інше? А кредліміт налили просто так?
Карта бесплатная. С кредитным лимитом у ТАС туго. В этот раз налили 20к, но как-то заходил к ним еще год до того, так не то что лимита не налили - карту вообще не дали, отсеяли на прескоринге.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Сер 27 січ, 2021 07:38
AleksD написав:
Я правильно побачив на сайті, що за картку з пейпасом треба ще 150грн доплатити?
Так. Безкоштовно видають тільки магнітку.
Перевипуск будь-якої платіжної картки навіть за строком її дії є платним.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Сер 27 січ, 2021 07:42
ingtrans написав:
Карта бесплатная.
Насколько я помню бесплатная шла не именная карта с магниткой (ну если не поменяли - я получал еще полосатика в 2019). А вопрошавший по поводу пейпаса интересуется....
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 27 січ, 2021 07:47
Flamingo написав: ingtrans написав:
Карта бесплатная.
Насколько я помню бесплатная шла не именная карта с магниткой (ну если не поменяли - я получал еще полосатика в 2019). А вопрошавший по поводу пейпаса интересуется....
Та да, я как-то на цене обычной карты сосредоточился, а не на пейпасе. Бесплатная такая же неименная магнитная и осталась.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Сер 27 січ, 2021 09:50
MASolomko написав:
Так. Безкоштовно видають тільки магнітку.
Неверно, сейчас уже все карты платные.
Самая дешевая, магнитная 50 грн. стоит.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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