RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3629363036313632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:55

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:Неверно

Да шо це таке?
Все нашару...
https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... -28-12.pdf
п.1.2.1
... ну и нуна купить еще смарт с NFC и будет и пейпас нашару 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33531
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2647 раз.
Подякували: 3975 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:36

а 1.2.3? :)
v57
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 14.03.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:10

  v57 написав:а 1.2.3? :)

Переоформление?
Да, там 50, но бывают и акции, я бесплатно переоформлялся год назад :wink:
Но ваащето и 50грн не жалко за такую карту с лимитом :P

ПС. И еще хочу обатить внимание, шо переоформлять нуна тока через саппорт, а то некоторые пытаются через тас2ю заказать новую карту, но там тока за 150 :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33531
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2647 раз.
Подякували: 3975 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:29

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Да, там 50, но бывают и акции, я бесплатно переоформлялся год назад

Вам повезло, акции бывают, но в общем случае сейчас 50грн.
"Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки за ініціативою Банку Не тарифікується "
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:24

Re: ТАСКОМБАНК

Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 09.09.15
Подякував: 118 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:28

Re: ТАСКОМБАНК

югин написав:Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
Будет начисляться, и станет виден и доступен в следующем месяце
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28488
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 6920 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:32

Faceless
А Вікенду все, що більше 500 грн., наче, згорає?
V2
4
 
Повідомлень: 6965
З нами з: 03.07.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:50

  V2 написав:Faceless
А Вікенду все, що більше 500 грн., наче, згорає?

вопрос был конкретно по пудре. По виике начисляется до тех пор пока сумма не превысит 500 грн. 71 коп. чистыми
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5649
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:52

  Faceless написав:
югин написав:Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
Будет начисляться, и станет виден и доступен в следующем месяце

Спасибо, получается всё что свыше 777 грн, я в ни приложении ни в смс не увижу, что прошла операция с кешбеком, до следующего месяца!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 09.09.15
Подякував: 118 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:55

Re: ТАСКОМБАНК

  югин написав:Спасибо, получается всё что свыше 777 грн, я в ни приложении ни в смс не увижу, что прошла операция с кешбеком, до следующего месяца!?
В смс может и будет. По виике например приходят смс с сумой кешбека и после превышения. А вот в аппке оно станет видно только 1 числа, причем если у вас там окажется больше 777 то вы увидите только ровно 777
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5649
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3629363036313632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Oktawa, ramaz, Прораб і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29085)
27.01.2021 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.