Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
югин написав:Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
Будет начисляться, и станет виден и доступен в следующем месяце
югин написав:Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
Будет начисляться, и станет виден и доступен в следующем месяце
Спасибо, получается всё что свыше 777 грн, я в ни приложении ни в смс не увижу, что прошла операция с кешбеком, до следующего месяца!?
югин написав:Спасибо, получается всё что свыше 777 грн, я в ни приложении ни в смс не увижу, что прошла операция с кешбеком, до следующего месяца!?
В смс может и будет. По виике например приходят смс с сумой кешбека и после превышения. А вот в аппке оно станет видно только 1 числа, причем если у вас там окажется больше 777 то вы увидите только ровно 777
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