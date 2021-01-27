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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3630363136323633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:06

Re: ТАСКОМБАНК

Друзья, напомните пожалуйста, кешбек можно вывести на Кредитку Б5? Без комиссии?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн кожен https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена получи +50 грн
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:26

  _PORT_UA написав:Друзья, напомните пожалуйста, кешбек можно вывести на Кредитку Б5? Без комиссии?


Доброго дня.

Інформуємо, що кешбек на кредитну карту зараховується без комісії.

Звертаємо Вашу увагу, що при виплаті кешбеку Банк утримує та перераховує в бюджет податки та збори виключно в розмірах, на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України - 19,5%.

З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - обрати необхідний пакет послуг в якому оформлена карта - «Документи».

Звертаємо Вашу увагу, що при виплаті бонусів через систему інтернет-банкінгу TAS2U зазначається інформація про списання податків.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:29

Re: ТАСКОМБАНК

югин написав:
  Faceless написав:
югин написав:Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
Будет начисляться, и станет виден и доступен в следующем месяце

Спасибо, получается всё что свыше 777 грн, я в ни приложении ни в смс не увижу, что прошла операция с кешбеком, до следующего месяца!?
В смс будет, и даже будет в операциях начисления кешбека в тас2ю, но остаток будет отображаться старый.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01

Подскажите, что полезного можно попросить в этом банке, если прийти за выплатой через фонд? Я имею ввиду - такого, что нельзя попросить, если просто прийти с улицы. Клиентом банка не был, но присматриваюсь, у нас отделение открылось относительно недавно, до этого не было в городе.
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