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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:06
Re: ТАСКОМБАНК
Друзья, напомните пожалуйста, кешбек можно вывести на Кредитку Б5? Без комиссии?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн кожен https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена получи +50 грн
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:26
Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек на кредитну карту зараховується без комісії.
Звертаємо Вашу увагу, що при виплаті кешбеку Банк утримує та перераховує в бюджет податки та збори виключно в розмірах, на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України - 19,5%.
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку
Звертаємо Вашу увагу, що при виплаті бонусів через систему інтернет-банкінгу TAS2U зазначається інформація про списання податків.
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:29
Re: ТАСКОМБАНК
В смс будет, и даже будет в операциях начисления кешбека в тас2ю, но остаток будет отображаться старый.
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01
Подскажите, что полезного можно попросить в этом банке, если прийти за выплатой через фонд? Я имею ввиду - такого, что нельзя попросить, если просто прийти с улицы. Клиентом банка не был, но присматриваюсь, у нас отделение открылось относительно недавно, до этого не было в городе.
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:44
Re: ТАСКОМБАНК
Ничего, условия для всех одинаковы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:59
Re: ТАСКОМБАНК
А я стесняюсь спросить - Вы ожидаете выплату через фонд по уже закрывающемуся банку? Или имеете виды на то, что кто-то из работающих вот вот станет "клиентом фонда"?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:38
Да.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5155572#p5155572
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