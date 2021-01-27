_PORT_UA написав:Друзья, напомните пожалуйста, кешбек можно вывести на Кредитку Б5? Без комиссии?
Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек на кредитну карту зараховується без комісії.
Звертаємо Вашу увагу, що при виплаті кешбеку Банк утримує та перераховує в бюджет податки та збори виключно в розмірах, на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України - 19,5%.
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - обрати необхідний пакет послуг в якому оформлена карта - «Документи».
Звертаємо Вашу увагу, що при виплаті бонусів через систему інтернет-банкінгу TAS2U зазначається інформація про списання податків.
югин написав:Народ, подскажите по пудре, если за месяц покупок с кешбеком будет больше, чем 777 грн , кешбек перестанет начисляется, либо будет начисляться, но я его не смогу вывести в этом месяце, и если будет начисляться, смогу ли я его вывести в следующем месяце!?
Будет начисляться, и станет виден и доступен в следующем месяце
Спасибо, получается всё что свыше 777 грн, я в ни приложении ни в смс не увижу, что прошла операция с кешбеком, до следующего месяца!?
В смс будет, и даже будет в операциях начисления кешбека в тас2ю, но остаток будет отображаться старый.
Подскажите, что полезного можно попросить в этом банке, если прийти за выплатой через фонд? Я имею ввиду - такого, что нельзя попросить, если просто прийти с улицы. Клиентом банка не был, но присматриваюсь, у нас отделение открылось относительно недавно, до этого не было в городе.
M-Audio написав:Подскажите, что полезного можно попросить в этом банке, если прийти за выплатой через фонд? Я имею ввиду - такого, что нельзя попросить, если просто прийти с улицы. Клиентом банка не был, но присматриваюсь, у нас отделение открылось относительно недавно, до этого не было в городе.
Наприклад, можна попросити віддати гроші. У минулому тут описували історії, коли банка з усіх сил намагалася примусити залиши виплату від Фонду у них на депо. Доходило до офіційних скарг і викликів поліції. Це за часів, коли агентів для виплат ще призначали. Чи змінилася зараз політика сказати важко.