Кочевник
Ну 3 грн це вже не обтяжно.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:35
Кочевник
Ну 3 грн це вже не обтяжно.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:49
Re: ТАСКОМБАНК
п24->Приват вклад->КДВ->банкомат->термінал ТАС (або як що є МОНО, то iBox і гаситися пімпою у Т2Ю)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:17
Вже давно не так:
Платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток/поточних рахунків фізичних осіб інших банків – за реквізитами в Приват24:
комісія – 0,5% (min 5 грн, max 1 000 грн).
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:23
Кочевник
О, дякую не знав про ці зміни, давно так не робив...
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:29
ukrprom2014
Дякую! А приват вклад пишуть можно достроково зняти у будьякий день ПІСЛЯ дати відкриття, в той же день дає зняти?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:36
Не даёт и если деньги у Вас на универсальной, то на приватвклад с комиссией пойдёт. Как вариант тропки, а потом стянуть сервисом ТАСа с карты банка не берущего за это комис.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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