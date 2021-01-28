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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3632363336343635

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:35

Кочевник
Ну 3 грн це вже не обтяжно.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:49

Re: ТАСКОМБАНК

  klyde написав:ідеї як перевести на ТАСю без втрат комісій?

п24->Приват вклад->КДВ->банкомат->термінал ТАС (або як що є МОНО, то iBox і гаситися пімпою у Т2Ю)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2626
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:17

  klyde написав:Кочевник
Ну 3 грн це вже не обтяжно.

Вже давно не так:

Платежі через IBAN-рахунок для поповнення карток/поточних рахунків фізичних осіб інших банків – за реквізитами в Приват24:

комісія – 0,5% (min 5 грн, max 1 000 грн).
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:23

Кочевник
О, дякую не знав про ці зміни, давно так не робив...
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:29

ukrprom2014
Дякую! А приват вклад пишуть можно достроково зняти у будьякий день ПІСЛЯ дати відкриття, в той же день дає зняти?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:36

  klyde написав:ukrprom2014
Дякую! А приват вклад пишуть можно достроково зняти у будьякий день ПІСЛЯ дати відкриття, в той же день дає зняти?

Не даёт и если деньги у Вас на универсальной, то на приватвклад с комиссией пойдёт. Как вариант тропки, а потом стянуть сервисом ТАСа с карты банка не берущего за это комис.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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