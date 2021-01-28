Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:27
Re: ТАСКОМБАНК
Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:44
югин
Тратила, пополняла и снова тратила одним днем.
Кешбек прилетал в сообщении как за кредитные повышенный. И проводился потом в сумме, как в смс, без изменений. То есть считается как в Форварде - какой остаток по карте видим в приложении, а не по проводке
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:14
сегодня реально последний день открыть депо "Акційний". Срок действия "акции" не продлили еще на февраль? Или просто ставка вверх с понедельника ?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:43
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