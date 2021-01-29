Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:27
Re: ТАСКОМБАНК
Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:44
югин
Тратила, пополняла и снова тратила одним днем.
Кешбек прилетал в сообщении как за кредитные повышенный. И проводился потом в сумме, как в смс, без изменений. То есть считается как в Форварде - какой остаток по карте видим в приложении, а не по проводке
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:14
сегодня реально последний день открыть депо "Акційний". Срок действия "акции" не продлили еще на февраль? Или просто ставка вверх с понедельника ?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:43
Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:19
Даже в вашем скрине в качестве примера использована универсальная
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:45
Re: ТАСКОМБАНК
Хочу оплатить за кредитные с Weekend Card наложенный платеж в Укрпочте. Меня окешбечат или же наоборот посчитают, как на Новой почте переводом за кредитные? Есть у кого опыт?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:56
на сервисе IZI для подтверждения карты продавцу=получателю денег, треб вводить CVV.. банк - финпартнёр "безопастной сделки". Это норм ?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:26
Re: ТАСКОМБАНК
Клаус, ну таким макаром они ходят убедиться, что карта именно Ваша.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:42
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