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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3633363436353636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

  velvet написав:с универсальной будет комиссия

Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:44

югин
Тратила, пополняла и снова тратила одним днем.
Кешбек прилетал в сообщении как за кредитные повышенный. И проводился потом в сумме, как в смс, без изменений. То есть считается как в Форварде - какой остаток по карте видим в приложении, а не по проводке
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:14

    сегодня реально последний день открыть депо "Акційний". Срок действия "акции" не продлили еще на февраль? Или просто ставка вверх с понедельника ? :)
    flysoulfly
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:43

      flysoulfly написав:сегодня реально последний день открыть депо "Акційний". Срок действия "акции" не продлили еще на февраль? Или просто ставка вверх с понедельника ? :)


    Доброго дня.

    Термін дії «Акційного вкладу» у гривні з виплатою % двічі на місяць - до 30.01.2021 (включно).
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:19

      ukrprom2014 написав:
      velvet написав:с универсальной будет комиссия

    Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!

    Даже в вашем скрине в качестве примера использована универсальная
    Вознаграждение за оформление карт:
    зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:45

    Re: ТАСКОМБАНК

    Хочу оплатить за кредитные с Weekend Card наложенный платеж в Укрпочте. Меня окешбечат или же наоборот посчитают, как на Новой почте переводом за кредитные? Есть у кого опыт?
    Славик
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:56

    на сервисе IZI для подтверждения карты продавцу=получателю денег, треб вводить CVV.. банк - финпартнёр "безопастной сделки". Это норм ?
    Клаус
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:26

    Re: ТАСКОМБАНК

    Клаус, ну таким макаром они ходят убедиться, что карта именно Ваша.
    Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
    • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
    • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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    Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:42

      Славик написав:Хочу оплатить за кредитные с Weekend Card наложенный платеж в Укрпочте. Меня окешбечат или же наоборот посчитают, как на Новой почте переводом за кредитные? Есть у кого опыт?


    Так накиньте своих на дебетный счет.
    Если будет перевод с него и спишется без последствий.
    Aps
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