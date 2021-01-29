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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:27
velvet написав:
с универсальной будет комиссия
Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:44
югин
Тратила, пополняла и снова тратила одним днем.
Кешбек прилетал в сообщении как за кредитные повышенный. И проводился потом в сумме, как в смс, без изменений. То есть считается как в Форварде - какой остаток по карте видим в приложении, а не по проводке
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:14
сегодня реально последний день открыть депо "Акційний". Срок действия "акции" не продлили еще на февраль? Или просто ставка вверх с понедельника ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:43
flysoulfly написав:
сегодня реально последний день открыть депо "Акційний". Срок действия "акции" не продлили еще на февраль? Или просто ставка вверх с понедельника ?
Доброго дня.
Термін дії «Акційного вкладу» у гривні з виплатою % двічі на місяць - до 30.01.2021 (включно).
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:19
ukrprom2014 написав: velvet написав:
с универсальной будет комиссия
Посмотрите еще раз условие задачи, и найдите там солово "универсальная!
Даже в вашем скрине в качестве примера использована универсальная
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:45
Хочу оплатить за кредитные с Weekend Card наложенный платеж в Укрпочте. Меня окешбечат или же наоборот посчитают, как на Новой почте переводом за кредитные? Есть у кого опыт?
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Славик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:56
на сервисе IZI для подтверждения карты продавцу=получателю денег, треб вводить CVV.. банк - финпартнёр "безопастной сделки". Это норм ?
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Клаус
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:26
Клаус, ну таким макаром они ходят убедиться, что карта именно Ваша.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:42
Славик написав:
Хочу оплатить за кредитные с Weekend Card наложенный платеж в Укрпочте. Меня окешбечат или же наоборот посчитают, как на Новой почте переводом за кредитные? Есть у кого опыт?
Так накиньте своих на дебетный счет.
Если будет перевод с него и спишется без последствий.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:34
TASCOMBANK написав: klug написав: TASCOMBANK написав:klug
Доброго дня.
Інформуємо, що змінити кредитний ліміт можна за продуктом:«Weekend card».
КЦ на аналогічне запитання відповів, що для WC взагалі жодним з каналів не можна подати таку заявку, навіть через відділення. Класика жанру.
Доброго дня.
Приносимо вибачення за ситуацію, що виникла при Вашому зверненні до Контакт-центру Банку.
Ви маєте можливість подати заявку на зміну кредитного ліміту за продуктом «Weekend card» через Контакт-центр, якщо бажана сума не перевищує 30 000 грн.
Рішення щодо встановлення розміру кредитного ліміту кредитний комітет приймає для кожного Клієнта індивідуально!
Рекомендуємо зателефонувати повторно до Контакт-центру Банку.
Нарешті я таки сходи до відділення (КЦ з ФОПами не працює). Зібрав купу документів: виписки, декларації, контракти. Просив 30к - не збільшили ні на копійку
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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