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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3634363536363637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:55

Re: ТАСКОМБАНК

  Aps написав:Так накиньте своих на дебетный счет.

Наложка около пяти тысяч. И кредлимит нужно будет загасить и в плюс накидать. Но как вариант - спасибо.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:03

Re: ТАСКОМБАНК

Славик написав:
  Aps написав:Так накиньте своих на дебетный счет.

Наложка около пяти тысяч. И кредлимит нужно будет загасить и в плюс накидать. Но как вариант - спасибо.
На Викенде дебетовые счета отдельно от кредитного. Лимит погашать не нужно.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Кащей написав:Лимит погашать не нужно.

Но тогда кишмиша 1% дадут. Специально под субботу подстраиваю, что бы был шанс на 3%.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:40

Re: ТАСКОМБАНК

Славик написав:
  Кащей написав:Лимит погашать не нужно.

Но тогда кишмиша 1% дадут. Специально под субботу подстраиваю, что бы был шанс на 3%.
Если пройдет как покупка - первыми спишутся средства с кредитного счета, если как перевод - с дебетного.
dr_morgenstern
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  #<1 ... 3634363536363637
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