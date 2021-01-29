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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 січ, 2021 08:55
Aps написав:
Так накиньте своих на дебетный счет.
Наложка около пяти тысяч. И кредлимит нужно будет загасить и в плюс накидать. Но как вариант - спасибо.
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Славик
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:03
Славик написав: Aps написав:
Так накиньте своих на дебетный счет.
Наложка около пяти тысяч. И кредлимит нужно будет загасить и в плюс накидать. Но как вариант - спасибо.
На Викенде дебетовые счета отдельно от кредитного. Лимит погашать не нужно.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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Кащей
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:15
Кащей написав:
Лимит погашать не нужно.
Но тогда кишмиша 1% дадут. Специально под субботу подстраиваю, что бы был шанс на 3%.
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Славик
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:40
Славик написав: Кащей написав:
Лимит погашать не нужно.
Но тогда кишмиша 1% дадут. Специально под субботу подстраиваю, что бы был шанс на 3%.
Если пройдет как покупка - первыми спишутся средства с кредитного счета, если как перевод - с дебетного.
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dr_morgenstern
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