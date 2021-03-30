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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3668366936703671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:55

  stas_rst написав:
  Искатель написав:Хорошо хоть, утром вывел кэшбэк на карту.

у мене з вчорашнього вечора Кб висить в обробці по двох картках (Б5 і Пудра)

Я уже научен, что после 19:00 лучше его не трогать, все равно до утра не выведут.
Но валютообмен висит с вчерашнего вечера. Похоже, у них какие-то технические проблемы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:09

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:после 19:00 лучше его не трогать, все равно до утра не выведут.

раніше такого не помічав ... вивів перед 24.00, висить досі в обробці і не планує виводитись на картку
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:09

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex2007 написав:да все нормально. недели 2 назад поменял. Только вроде по памяти попросило ввести таз-карту и (?)пин к ней(?).
Единственное что, это список "останіх операцій" по картам чуть поотрезало. Но выписку через ПДФ выгружает нормально.

Я так понял старый акк удаляется и по сути создается новый.


Вибачте, але це ж ненормально. Що значить "забил пароль"? Я ж його не забив.
Представник банку: Чому у вас нема кнопки про зміну паролю?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:14

  stas_rst написав:
  Искатель написав:после 19:00 лучше его не трогать, все равно до утра не выведут.

раніше такого не помічав ... вивів перед 24.00, висить досі в обробці і не планує виводитись на картку

вот токошо вывел, 5 мин и уже на карте
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:15

clientage аналогічно. дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:26

  stas_rst написав:
  Искатель написав:Хорошо хоть, утром вывел кэшбэк на карту.

у мене з вчорашнього вечора Кб висить в обробці по двох картках (Б5 і Пудра)

Вивів пів на сьому. О 07:00 (за півгодини) вже зараховано.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:24

Re: ТАСКОМБАНК

  ricardo написав:Вибачте, але це ж ненормально. Що значить "забил пароль"? Я ж його не забив.
Представник банку: Чому у вас нема кнопки про зміну паролю?


Ну насправді я теж його не забував, але отаким рагульним методом довелось змінювати пароль. :D
І теж маю аналогічне питання до Тазу щодо простої кнопки "змінити пароль", але враховуючи скільки часу вони робили виписку, я просто не став заморочуватися з ними. :lol:

п.с. незнаю, можливо у новій версії додатку (декілька місяців тому) ця кнопка і додана, в чому є сумніви, але я її поки не ставив із-за неоднозначних та непозитивних відгуків. У попередній версії додатку і у веб-версії кнопки зміни паролю, на жаль ,немає.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:25

  stas_rst написав:
  Искатель написав:Хорошо хоть, утром вывел кэшбэк на карту.

у мене з вчорашнього вечора Кб висить в обробці по двох картках (Б5 і Пудра)

Я в 23-43 учора вивів кешбек. Зарахували одразу. Я аж здивувався, зазвичай зараховували утром наступного дня.
velvet
 
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