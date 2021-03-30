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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:55
stas_rst написав: Искатель написав:
Хорошо хоть, утром вывел кэшбэк на карту.
у мене з вчорашнього вечора Кб висить в обробці по двох картках (Б5 і Пудра)
Я уже научен, что после 19:00 лучше его не трогать, все равно до утра не выведут.
Но валютообмен висит с вчерашнего вечера. Похоже, у них какие-то технические проблемы.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:09
Искатель написав:
после 19:00 лучше его не трогать, все равно до утра не выведут.
раніше такого не помічав ... вивів перед 24.00, висить досі в обробці і не планує виводитись на картку
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:09
Alex2007 написав:
да все нормально. недели 2 назад поменял. Только вроде по памяти попросило ввести таз-карту и (?)пин к ней(?).
Единственное что, это список "останіх операцій" по картам чуть поотрезало. Но выписку через ПДФ выгружает нормально.
Я так понял старый акк удаляется и по сути создается новый.
Вибачте, але це ж ненормально. Що значить "забил пароль"? Я ж його не забив.
Представник банку: Чому у вас нема кнопки про зміну паролю?
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:14
stas_rst написав: Искатель написав:
после 19:00 лучше его не трогать, все равно до утра не выведут.
раніше такого не помічав ... вивів перед 24.00, висить досі в обробці і не планує виводитись на картку
вот токошо вывел, 5 мин и уже на карте
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:15
clientage аналогічно. дякую
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:26
stas_rst написав: Искатель написав:
Хорошо хоть, утром вывел кэшбэк на карту.
у мене з вчорашнього вечора Кб висить в обробці по двох картках (Б5 і Пудра)
Вивів пів на сьому. О 07:00 (за півгодини) вже зараховано.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:24
ricardo написав:
Вибачте, але це ж ненормально. Що значить "забил пароль"? Я ж його не забив.
Представник банку: Чому у вас нема кнопки про зміну паролю?
Ну насправді я теж його не забував, але отаким рагульним методом довелось змінювати пароль.
І теж маю аналогічне питання до Тазу щодо простої кнопки "змінити пароль", але враховуючи скільки часу вони робили виписку, я просто не став заморочуватися з ними.
п.с. незнаю, можливо у новій версії додатку (декілька місяців тому) ця кнопка і додана, в чому є сумніви, але я її поки не ставив із-за неоднозначних та непозитивних відгуків. У попередній версії додатку і у веб-версії кнопки зміни паролю, на жаль ,немає.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:25
stas_rst написав: Искатель написав:
Хорошо хоть, утром вывел кэшбэк на карту.
у мене з вчорашнього вечора Кб висить в обробці по двох картках (Б5 і Пудра)
Я в 23-43 учора вивів кешбек. Зарахували одразу. Я аж здивувався, зазвичай зараховували утром наступного дня.
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