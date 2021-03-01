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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3669367036713672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 12:13

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, зафіксуйте, що змінити пароль не можливо як у мобільному застосунку, так і у веб-версії TAS2U.
Дякую.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 12:36

Re: ТАСКОМБАНК

Тася традиционно не начисляет/начисляет неполностью кэшбэк по интернет-операциям Викендом. Платил на сайте Райана через Пейпал - в СМС, как обычно, "заблокировано ..." и ни слова про кэшбэк. После звонка в КЦ - выплатили из расчета 1% (как за оффлайн) вместо 2% (за онлайн).
В прошлый раз аналогичная ситуация была с платежом на Букинге. В поддержке упорно твердили, что операция была в физическом терминале, хотя платил на сайте. Но теперь вообще через Пейпал платеж, "наземный" терминал физически невозможен. Такое впечатление, что начисляют в ручном режиме и не вникая в суть операции. У кого-то было такое?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 13:28

  Кащей написав:Тася традиционно не начисляет/начисляет неполностью кэшбэк по интернет-операциям Викендом. Платил на сайте Райана через Пейпал - в СМС, как обычно, "заблокировано ..." и ни слова про кэшбэк. После звонка в КЦ - выплатили из расчета 1% (как за оффлайн) вместо 2% (за онлайн).
В прошлый раз аналогичная ситуация была с платежом на Букинге. В поддержке упорно твердили, что операция была в физическом терминале, хотя платил на сайте. Но теперь вообще через Пейпал платеж, "наземный" терминал физически невозможен. Такое впечатление, что начисляют в ручном режиме и не вникая в суть операции. У кого-то было такое?

Да, схожий кейс с оплатами на Фейсбук - вместо 2% начисляется 1%. Пришлось несколько минут объяснять, что означает слово "мерчант", а также почему у Фейсбука нет физического терминала :D При этом ошибка регулярная и решают каждый раз по-разному: однажды кешбек доначислили в счёт кешбека Вики, в другой раз - зачислили отдельной операцией на счёт бонусной программы Б5.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, а коли в останнє відбувалися зміни тарифів за платіжною карткою "Велика 5"?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:33

  MASolomko написав:TASCOMBANK, а коли в останнє відбувалися зміни тарифів за платіжною карткою "Велика 5"?


Доброго дня.

01/03/2021 року.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:44

Re: ТАСКОМБАНК

Просто в самому файлі тарифів немає інформації від якого числа вони введені в дію, а назва файлу містить інформацію "...03-31". І відбувається враження, що це дата їх введення в дію.

TASCOMBANK, треба виправитися в цьому плані. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:08

Re: ТАСКОМБАНК

Уважаемые форумчане. Имеется карта Викенд, срок до 04/21. Я так понимаю что в апреле еще будет работать. Как получить новую по сроку? Попытка сделать "Перевыпуск карты" в Тас2ю пишет стоимость выпуска 200 грн. Соглашаться? Или ждать окончания апреля и там банк выпускает бесплатно?
pcust32
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:20

  pcust32 написав:Уважаемые форумчане. Имеется карта Викенд, срок до 04/21. Я так понимаю что в апреле еще будет работать. Как получить новую по сроку? Попытка сделать "Перевыпуск карты" в Тас2ю пишет стоимость выпуска 200 грн. Соглашаться? Или ждать окончания апреля и там банк выпускает бесплатно?

До кінця місяця чекати не потрібно. Перевипуск через гарячку лінію або відділення. У ТАС2Ю відбувається перевипуск "за ініціативою клієнта", а не по строку. Чи буде картка нормально працювати у квітні залежить від дати укладання договору, можливо буде потрібно нести абонку, якщо вже прийшов час.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:22

  klug написав:
  pcust32 написав:Уважаемые форумчане. Имеется карта Викенд, срок до 04/21. Я так понимаю что в апреле еще будет работать. Как получить новую по сроку? Попытка сделать "Перевыпуск карты" в Тас2ю пишет стоимость выпуска 200 грн. Соглашаться? Или ждать окончания апреля и там банк выпускает бесплатно?

До кінця місяця чекати не потрібно. Перевипуск через гарячку лінію або відділення. У ТАС2Ю відбувається перевипуск "за ініціативою клієнта", а не по строку. Чи буде картка нормально працювати у квітні залежить від дати укладання договору, можливо буде потрібно нести абонку, якщо вже прийшов час.

Да-да, у меня как раз вчера "прийшов час". Положил 365 грн, которые благополучно списались... А сама карта до 08/21.
Карта без кредлимита :) Юзаю чисто для валютообмена.
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