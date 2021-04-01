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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:26
TAS2U прилёг?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:38
Ferlakur написав:
TAS2U прилёг?
Уже поднялся. Но курс, с...и, уже снизили
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Искатель
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:48
Шановний TASCOMBANK,
чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі? Кажуть, що при цьому пластик буде Пудри, але кешбек при сплаті цією карткою буде нараховуватися як для Великої П'ятірки - це вірно?
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wildlynx
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:59
Искатель написав: Ferlakur написав:
TAS2U прилёг?
Уже поднялся. Но курс, с...и, уже снизили
Досі не впускає.
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klug
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:07
klug написав: Искатель написав: Ferlakur написав:
TAS2U прилёг?
Уже поднялся. Но курс, с...и, уже снизили
Досі не впускає.
Мене не пускає через мобільний інтернет лайфа. Включив VPN - пустило.
І з робочого компа в веб версію не пускає.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:43
wildlynx написав:
Шановний TASCOMBANK,
чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі? Кажуть, що при цьому пластик буде Пудри, але кешбек при сплаті цією карткою буде нараховуватися як для Великої П'ятірки - це вірно?
Ваащето Б5 и Пудра выпускаются в ОДНОМ тарифе, но вот программа кешбека у них отличается. И Пудра может быть допкой к Б5 (я так юзаю), а Б5 может быть допкой к Пудре, т.е. будет общий лимит КБ = 777/мес. Но такая допка ща стоит 200грн, кажись. Зато г̶е̶с̶т̶а̶п̶о̶ скоринг не нуна повторно проходить.
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clientage
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:02
Не впускает в приложение Тас2ю, ни с Лайфселл, ни с Киевстар.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:22
wildlynx написав:
чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі?
Брешуть.
Мені так само казали поки представник не показав відділенню майстер-клас.
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MASolomko
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