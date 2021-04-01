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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3671367236733674>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:26

Re: ТАСКОМБАНК

TAS2U прилёг?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:38

  Ferlakur написав:TAS2U прилёг?

Уже поднялся. Но курс, с...и, уже снизили :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:48

Re: ТАСКОМБАНК

Шановний TASCOMBANK,

чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі? Кажуть, що при цьому пластик буде Пудри, але кешбек при сплаті цією карткою буде нараховуватися як для Великої П'ятірки - це вірно?
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:59

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:TAS2U прилёг?

Уже поднялся. Но курс, с...и, уже снизили :)

Досі не впускає.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:07

  klug написав:
  Искатель написав:
  Ferlakur написав:TAS2U прилёг?

Уже поднялся. Но курс, с...и, уже снизили :)

Досі не впускає.

Мене не пускає через мобільний інтернет лайфа. Включив VPN - пустило.
І з робочого компа в веб версію не пускає.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:43

  wildlynx написав:Шановний TASCOMBANK,

чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі? Кажуть, що при цьому пластик буде Пудри, але кешбек при сплаті цією карткою буде нараховуватися як для Великої П'ятірки - це вірно?

Ваащето Б5 и Пудра выпускаются в ОДНОМ тарифе, но вот программа кешбека у них отличается. И Пудра может быть допкой к Б5 (я так юзаю), а Б5 может быть допкой к Пудре, т.е. будет общий лимит КБ = 777/мес. Но такая допка ща стоит 200грн, кажись. Зато г̶е̶с̶т̶а̶п̶о̶ скоринг не нуна повторно проходить.
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:02

Re: ТАСКОМБАНК

Не впускает в приложение Тас2ю, ни с Лайфселл, ни с Киевстар.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:22

Re: ТАСКОМБАНК

  wildlynx написав:чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі?
Брешуть.
Мені так само казали поки представник не показав відділенню майстер-клас.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:44

  Ferlakur написав:Мене не пускає через мобільний інтернет лайфа. Включив VPN - пустило.
І з робочого компа в веб версію не пускає.

Дійсно! Я вже й забув про цей прикол ТАСьки, коли вона починає відсікати Україну і залишати доступ на увесь світ. Таке трапляється далеко не вперше:
Зображення
https://www.websiteplanet.com/webtools/ ... ombank.ua/
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:25

  MASolomko написав:
  wildlynx написав:чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі?
Брешуть.
Мені так само казали поки представник не показав відділенню майстер-клас.


Так, у мене теж склалося враження, що менеджер зплутала поняття тарифів та участі у програмі «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК». Тарифи у Пудри, що є допкою до В5, мабуть все ж В5, і це зрозуміло. Але я декілька разів казав, що цікавить кешбек-програма Пудри - ні, каже, кешбек буде як на В5.

Тому 2 питання до шановних форумчан, котрі спромоглися відкрити для чарівної половинки Пудру-допку до своєї В5:

1) де це краще робити - у відділенні, де відкривалася моя В5? У дружини "своє" відділення інше, ми були саме на "її" відділенні.

2) це стандартне відкриття допки на довірену особу, чи треба, щоб менеджер поставила в системі якусь "магічну" галочку?
wildlynx
 
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