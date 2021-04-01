чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі? Кажуть, що при цьому пластик буде Пудри, але кешбек при сплаті цією карткою буде нараховуватися як для Великої П'ятірки - це вірно?
чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі? Кажуть, що при цьому пластик буде Пудри, але кешбек при сплаті цією карткою буде нараховуватися як для Великої П'ятірки - це вірно?
Ваащето Б5 и Пудра выпускаются в ОДНОМ тарифе, но вот программа кешбека у них отличается. И Пудра может быть допкой к Б5 (я так юзаю), а Б5 может быть допкой к Пудре, т.е. будет общий лимит КБ = 777/мес. Но такая допка ща стоит 200грн, кажись. Зато г̶е̶с̶т̶а̶п̶о̶ скоринг не нуна повторно проходить.
wildlynx написав:чи вірно мені відповіли у відділенні, що я не можу випустити до власної Великої П'ятірки додаткову Пудру для дружини для користування кешбек по Пудрі?
Брешуть. Мені так само казали поки представник не показав відділенню майстер-клас.
Так, у мене теж склалося враження, що менеджер зплутала поняття тарифів та участі у програмі «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК». Тарифи у Пудри, що є допкою до В5, мабуть все ж В5, і це зрозуміло. Але я декілька разів казав, що цікавить кешбек-програма Пудри - ні, каже, кешбек буде як на В5.
Тому 2 питання до шановних форумчан, котрі спромоглися відкрити для чарівної половинки Пудру-допку до своєї В5:
1) де це краще робити - у відділенні, де відкривалася моя В5? У дружини "своє" відділення інше, ми були саме на "її" відділенні.
2) це стандартне відкриття допки на довірену особу, чи треба, щоб менеджер поставила в системі якусь "магічну" галочку?