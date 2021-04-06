RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3671367236733674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:11

Re: ТАСКОМБАНК

wildlynx,
1) наскільки я розумію, то немає різниці. При проведенні операції не в родному відділенні, вас перебранчують тимчасово;

2) казати, що бажаєте оформити до свого рахунку В5 додаткову карту #Pudra на дружину. Про окрему кешбек-програму згадувати не варто.

За наявності миттєвих карт у відділенні, можна одразу й отримати її.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 08.03.18
Подякував: 376 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:04

wildlynx
А окрему пудру дружині не дають? Були б окремі ліміти (кредитний та на кешбек) і безкоштовна картка. Допка - це вже запасний менш вигідний план.
klug
 
Повідомлень: 5625
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 00:44

  klug написав:wildlynx
А окрему пудру дружині не дають? Були б окремі ліміти (кредитний та на кешбек) і безкоштовна картка. Допка - це вже запасний менш вигідний план.


Дали, ліміт не ллють - бо у неї до січня не було інших кредиток, хоча підтверждення доходів є. УБКІ досі каже рейтинг null :( У січні ПУМБ налив їй ліміт, цікаво, за який час у неї з'явиться рейтинг.
wildlynx
 
Повідомлень: 101
З нами з: 14.04.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:23

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Подскажите пожалуйста, нет бесплатных тропинок как с дебетной Б5 перекинуть на карту другого банка деньги?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 729
З нами з: 09.02.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:34

_PORT_UA
К сожалению, необходимо скинуть на ощадник, а оттуда снять в кассе.
Amid
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 12.06.08
Подякував: 181 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3671367236733674
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], guntherhouse777, ramaz, ricardo, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.