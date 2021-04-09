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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:11
wildlynx,
1) наскільки я розумію, то немає різниці. При проведенні операції не в родному відділенні, вас перебранчують тимчасово;
2) казати, що бажаєте оформити до свого рахунку В5 додаткову карту #Pudra на дружину. Про окрему кешбек-програму згадувати не варто.
За наявності миттєвих карт у відділенні, можна одразу й отримати її.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:04
wildlynx
А окрему пудру дружині не дають? Були б окремі ліміти (кредитний та на кешбек) і безкоштовна картка. Допка - це вже запасний менш вигідний план.
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klug
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Додано: Пон 05 кві, 2021 00:44
klug написав:wildlynx
А окрему пудру дружині не дають? Були б окремі ліміти (кредитний та на кешбек) і безкоштовна картка. Допка - це вже запасний менш вигідний план.
Дали, ліміт не ллють - бо у неї до січня не було інших кредиток, хоча підтверждення доходів є. УБКІ досі каже рейтинг null
У січні ПУМБ налив їй ліміт, цікаво, за який час у неї з'явиться рейтинг.
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wildlynx
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нет бесплатных тропинок как с дебетной Б5 перекинуть на карту другого банка деньги?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:34
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К сожалению, необходимо скинуть на ощадник, а оттуда снять в кассе.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:48
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела со следующим вопросом: если использовать карту Б5 для оплаты коммунальных услуг (например, через next.privat24.ua, Портмоне и другие подобные сервисы) - будет ли 1% кэшбэка или нет?
Спасибо большое!
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:56
ShtormK
Оплата комуналки у Б5 в исключениях (MCC 4900). КБ не будет.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:53
Колеги, чому при скорінгу відмовили у Пудрі працюючому пенсіонеру: є В5, на якій сам банк раза 3 вже піднімав ліміт до 40 тис. ; є депозити; нема жодних прострочок ніде й ніколи; УБКІ рейтинг - високий; В5 юзається щомісяця;
Може, справа у віці - 69 років і це їм не подобається ?
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:36
maxprofit, пусть лучше просто пенсионер к своей В5 оформит дополнительно Пудру. Стоит 200 грн, но результат будет положительный, один лимит на две карты
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