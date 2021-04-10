clientage написав:
Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К
Вообщем забейте
Оформим допку Б5 к Пудре, когда Форвард перестанет кормить кэшбэком на продукты. Кстати, смотрю, что допку Б5 простую можно оформить за 50 грн, в отличие от допки Пудры за 200 грн.
А насчёт лимитов, уже все мои кредитки есть в УБКИ, кроме Аллюсика. Ото будет счастье, когда Алкины 76к засветятся в бюро.