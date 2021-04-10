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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3672367336743675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:можно ли как-то получить лимит на Б5 открыв депозит в вашем банке на полгода-год?
Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К :) :) Вообщем забейте
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:39

  clientage написав:Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К :) :) Вообщем забейте

Оформим допку Б5 к Пудре, когда Форвард перестанет кормить кэшбэком на продукты. Кстати, смотрю, что допку Б5 простую можно оформить за 50 грн, в отличие от допки Пудры за 200 грн. :)

А насчёт лимитов, уже все мои кредитки есть в УБКИ, кроме Аллюсика. Ото будет счастье, когда Алкины 76к засветятся в бюро. :mrgreen:
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49

Re: ТАСКОМБАНК

Striker написав:
  clientage написав:Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К :) :) Вообщем забейте

Оформим допку Б5 к Пудре, когда Форвард перестанет кормить кэшбэком на продукты. Кстати, смотрю, что допку Б5 простую можно оформить за 50 грн, в отличие от допки Пудры за 200 грн. :)

А насчёт лимитов, уже все мои кредитки есть в УБКИ, кроме Аллюсика. Ото будет счастье, когда Алкины 76к засветятся в бюро. :mrgreen:
Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:53

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл

Алка больше любит ПВБКИ. А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИ
Причем Алка (и Идея) часто, видя шо был запрос в УБКИ на новую кредитку, сами докидывают лимиту, т.е. повышая креднагрузку заставляют клиента "оставаться" у них.
Но и очень легко понижают лимит после запроса в отд-и
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:11

Re: ТАСКОМБАНК

Практикуется перенос части лимита на другую кредитку? На Простую ничего не капнули
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:45

  2XL написав:Практикуется перенос части лимита на другую кредитку? На Простую ничего не капнули

Вы решились оформить Простую? А почему? Что в ней есть привлекательного? У нее даже льготного периода нет (вроде).
Искатель
 
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