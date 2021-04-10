Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К Вообщем забейте
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Додано: Суб 10 кві, 2021 19:13
Re: ТАСКОМБАНК
Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К Вообщем забейте
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:39
Оформим допку Б5 к Пудре, когда Форвард перестанет кормить кэшбэком на продукты. Кстати, смотрю, что допку Б5 простую можно оформить за 50 грн, в отличие от допки Пудры за 200 грн.
А насчёт лимитов, уже все мои кредитки есть в УБКИ, кроме Аллюсика. Ото будет счастье, когда Алкины 76к засветятся в бюро.
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49
Re: ТАСКОМБАНК
Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:53
Re: ТАСКОМБАНК
Алка больше любит ПВБКИ. А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИ
Причем Алка (и Идея) часто, видя шо был запрос в УБКИ на новую кредитку, сами докидывают лимиту, т.е. повышая креднагрузку заставляют клиента "оставаться" у них.
Но и очень легко понижают лимит после запроса в отд-и
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:11
Re: ТАСКОМБАНК
Практикуется перенос части лимита на другую кредитку? На Простую ничего не капнули
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:45
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