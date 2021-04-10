|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:13
Striker написав:
можно ли как-то получить лимит на Б5 открыв депозит в вашем банке на полгода-год?
Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К
Вообщем забейте
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34052
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2682 раз.
- Подякували: 4069 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:39
clientage написав:
Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К
Вообщем забейте
Оформим допку Б5 к Пудре, когда Форвард перестанет кормить кэшбэком на продукты. Кстати, смотрю, что допку Б5 простую можно оформить за 50 грн, в отличие от допки Пудры за 200 грн.
А насчёт лимитов, уже все мои кредитки есть в УБКИ, кроме Аллюсика. Ото будет счастье, когда Алкины 76к засветятся в бюро.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1802
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 612 раз.
- Подякували: 1132 раз.
-
- Профіль
-
6
4
1
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49
Striker написав: clientage написав:
Нее, депо -- эт наоборот отрицательный фактор. Можно забрать депо, оставить тока 2..3 кредитки с общим лимитом порядка 20К, и через 3 мес нарисовать анкету побогаче... Вот тада може скоринг и сжалится, даст 5К
Вообщем забейте
Оформим допку Б5 к Пудре, когда Форвард перестанет кормить кэшбэком на продукты. Кстати, смотрю, что допку Б5 простую можно оформить за 50 грн, в отличие от допки Пудры за 200 грн.
А насчёт лимитов, уже все мои кредитки есть в УБКИ, кроме Аллюсика. Ото будет счастье, когда Алкины 76к засветятся в бюро.
Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28884
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 7034 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:53
Faceless написав:
Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл
Алка больше любит ПВБКИ. А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИ
Причем Алка (и Идея) часто, видя шо был запрос в УБКИ на новую кредитку, сами докидывают лимиту, т.е. повышая креднагрузку заставляют клиента "оставаться" у них.
Но и очень легко понижают лимит после запроса в отд-и
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34052
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2682 раз.
- Подякували: 4069 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:11
Практикуется перенос части лимита на другую кредитку? На Простую ничего не капнули
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3558
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:45
2XL написав:
Практикуется перенос части лимита на другую кредитку? На Простую ничего не капнули
Вы решились оформить Простую? А почему? Что в ней есть привлекательного? У нее даже льготного периода нет (вроде).
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4703
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 3018 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Суб 10 кві, 2021 21:54
clientage написав:
А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИ...
и не тока
Ещё в одно, как минимум, если ещё не в два.
Перед НГ заказывал бесплатные кредитные истории с реестром запросов из активных БКИ.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3183
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|