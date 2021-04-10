нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:42
нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:53
Якщо ви вважаєте нормальним нарахування кешбеку за 3 години до кінця кварьалу і тут же його списання, то що ж тоді для вас є ненормальним? Сидіти чекати в останній день кварталу нарахування, бо у мене ж інших справ немає, тільки про це і думаю, уявляєте? Якщо це не називається моніторингом, то що це тоді по-вашому?
Коли я повинен був використати той щойно нарахований кешбек, в ночі? Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.
Слизький, дріб'язковий, хитрожопий недобанк.
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:05
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:08
А нарахування відбувається після 21:00
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:11
И само выведение кэшбека занимает секунды. Как правильно написали выше ставьте напоминалку - только на полдень первого рабочего дня каждого квартала и будет вам счастье. Вот вообще никакого дискомфорта за четыре года активного использования б5 и пудр ни я ни мои супруга и дочки по этому поводу не испытывали. И начисления в последний раб.день квартала случаются регулярно. Но если кто-то хочет кэшбек вывести - думает ка, но кому-то проще в своей банальной не внимательности обвинять банк
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 11 кві, 2021 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:13
Я за вас радий, що вам більше зайнятися нічим, ні справ, ні проблем схоже у вас немає, що ви по декілька разів на день можете собі дозволити моніторити свій кешбек, рахунки і вважаєте такі речі нормальними, що придумав банк. Але так живуть не всі. І цей чмошний дріб'язковий банк цим користується.
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:19
Чому ви вирішили, що нормальний банк повинен когось перевіряти на уважність? Кешбек тільки для уважних і кмітливих? Тобто умовну бабусу ви разом з банком одразу списали? Типу сама винна, що у тебе склероз і розуму не вистачає поставити нагадування.
Банк може придумати будь-які правила, але в них проглядається його порядність чи непорядність. В даному випадку — хитрожопість, в розрахунку на неуважність! Тому цей банк просто гівно!
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:28
Я не понимаю, зачем мониторить несколько раз на день. Нужно один раз в первый рабочий день нового квартала зайти и вывести кешбэк. Я, правда, еще и в РД вывожу, чтобы уменьшить сумму погашения. Вообще не напрягает и не требует много времени.
Что же касается условий, которые придумал банк, то понятно, что это не ради удобства клиентов сделали, и оно мне не нравится, он и не особо мешает. Когда я оформлял карту, я знал, что такое условие есть, и оформив карту, я на него согласился.
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:28
Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:34
Re: ТАСКОМБАНК
Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца!
Поэтому, все таки, лучше в конце квартала выводить 2 раза
1й раз в последний опердн квартала, т.е. в лимите текущего месяца.
2й -- в 1й опердн нового квартала до сгорания, т.е. уже в лимите нового месяца. И здесь вот Тася и химичит, заставляя клиента палить лимит текущего месяца прошломесячным начислением
|