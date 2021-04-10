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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3674367536763677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:42

  Webracer написав:29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.

нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:53

  ingtrans написав:
  Webracer написав:Це треба сидіти і тільки моніторити

Не нужно сидеть и мониторить. Списание неиспользованного кешбэка происходит по правилам раз в квартал.

Якщо ви вважаєте нормальним нарахування кешбеку за 3 години до кінця кварьалу і тут же його списання, то що ж тоді для вас є ненормальним? Сидіти чекати в останній день кварталу нарахування, бо у мене ж інших справ немає, тільки про це і думаю, уявляєте? Якщо це не називається моніторингом, то що це тоді по-вашому?

Коли я повинен був використати той щойно нарахований кешбек, в ночі? Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.
Слизький, дріб'язковий, хитрожопий недобанк.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:05

  Webracer написав: Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.

Не за 3 години, а за 21. Кешбек списується о 18й годині першого робочого дня наступного кварталу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:08

  clientage написав:
  Webracer написав:29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.

нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг

А нарахування відбувається після 21:00
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:11

И само выведение кэшбека занимает секунды. Как правильно написали выше ставьте напоминалку - только на полдень первого рабочего дня каждого квартала и будет вам счастье. Вот вообще никакого дискомфорта за четыре года активного использования б5 и пудр ни я ни мои супруга и дочки по этому поводу не испытывали. И начисления в последний раб.день квартала случаются регулярно. Но если кто-то хочет кэшбек вывести - думает ка, но кому-то проще в своей банальной не внимательности обвинять банк
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 11 кві, 2021 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:13

  Ferlakur написав:
  Webracer написав: Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.

Не за 3 години, а за 21. Кешбек списується о 18й годині першого робочого дня наступного кварталу.

Я за вас радий, що вам більше зайнятися нічим, ні справ, ні проблем схоже у вас немає, що ви по декілька разів на день можете собі дозволити моніторити свій кешбек, рахунки і вважаєте такі речі нормальними, що придумав банк. Але так живуть не всі. І цей чмошний дріб'язковий банк цим користується.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:19

  Flamingo написав:И само выведение кэшбека занимает секунды. Как правильно написали выше ставьте напоминалку - только на полдень первого рабочего дня каждого квартала и будет вам счастье. Вот вообще никакого дискомфорта за четыре года активного использования б5 и пудр ни я ни мои супруга и дочки по этому поводу не испытывали. И начисления в последний раб.день квартала случаются регулярно. Но если кто-то хочет кэшбек вывести - думает ка, но кому-то проще в своей банальной не внимательности обвинять банк

Чому ви вирішили, що нормальний банк повинен когось перевіряти на уважність? Кешбек тільки для уважних і кмітливих? Тобто умовну бабусу ви разом з банком одразу списали? Типу сама винна, що у тебе склероз і розуму не вистачає поставити нагадування.
Банк може придумати будь-які правила, але в них проглядається його порядність чи непорядність. В даному випадку — хитрожопість, в розрахунку на неуважність! Тому цей банк просто гівно!
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:28

  Webracer написав:
  Ferlakur написав:
  Webracer написав: Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.

Не за 3 години, а за 21. Кешбек списується о 18й годині першого робочого дня наступного кварталу.

Я за вас радий, що вам більше зайнятися нічим, ні справ, ні проблем схоже у вас немає, що ви по декілька разів на день можете собі дозволити моніторити свій кешбек, рахунки і вважаєте такі речі нормальними, що придумав банк. Але так живуть не всі. І цей чмошний дріб'язковий банк цим користується.

Я не понимаю, зачем мониторить несколько раз на день. Нужно один раз в первый рабочий день нового квартала зайти и вывести кешбэк. Я, правда, еще и в РД вывожу, чтобы уменьшить сумму погашения. Вообще не напрягает и не требует много времени.
Что же касается условий, которые придумал банк, то понятно, что это не ради удобства клиентов сделали, и оно мне не нравится, он и не особо мешает. Когда я оформлял карту, я знал, что такое условие есть, и оформив карту, я на него согласился.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:28

Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:34

Re: ТАСКОМБАНК

  ingtrans написав:Нужно один раз в первый рабочий день нового квартала зайти и вывести кешбэк.

Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца!
Поэтому, все таки, лучше в конце квартала выводить 2 раза
1й раз в последний опердн квартала, т.е. в лимите текущего месяца.
2й -- в 1й опердн нового квартала до сгорания, т.е. уже в лимите нового месяца. И здесь вот Тася и химичит, заставляя клиента палить лимит текущего месяца прошломесячным начислением :(
clientage
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