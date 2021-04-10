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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3674367536763677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:38

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Поэтому, все таки, лучше в конце квартала выводить 2 раза

Я и написал, что я так делаю.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:39

  clientage написав:Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца!

Да, это так, но актуально только для тех, кто каждый месяц косит по 777.
Думаю - таких чуть менее, чем очень мало )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:31

кроме как написать
воры
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:36

  clientage написав:
  Webracer написав:29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.

нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг

Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:42

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  Faceless написав:Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл

Алка больше любит ПВБКИ. А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИ
Причем Алка (и Идея) часто, видя шо был запрос в УБКИ на новую кредитку, сами докидывают лимиту, т.е. повышая креднагрузку заставляют клиента "оставаться" у них.
Но и очень легко понижают лимит после запроса в отд-и
Раньше ТАСя точно смотрела в три - УБКИ, ПВБКИ и МВБКИ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:43

  Webracer написав:
  Ferlakur написав:
  Webracer написав: Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.

Не за 3 години, а за 21. Кешбек списується о 18й годині першого робочого дня наступного кварталу.

Я за вас радий, що вам більше зайнятися нічим, ні справ, ні проблем схоже у вас немає, що ви по декілька разів на день можете собі дозволити моніторити свій кешбек, рахунки і вважаєте такі речі нормальними, що придумав банк. Але так живуть не всі. І цей чмошний дріб'язковий банк цим користується.

Почему несколько раз? Один раз в течение 1.04 до 18-00 (лучше до 12-00) зайти и вывести все что есть, если нет еще ничего, то и не париться оно все уже будет вторым кварталом.
Есть правило, что в 1-й рабочий день нового квартала происходит списание в 18-00. До этого времени вы можете вывести все что осталось с прошлого квартала. Если 1-е число - это выходной, но вы выведете в этот день, то, думаю, все будет хорошо и вывод буде до того как спишут в первый рабочий день. Т.е. для вывода даже не нужно контролировать 1-й день квартала - рабочий это день или выходной.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:11

  ol_zy написав:
  clientage написав:
  Webracer написав:29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.

нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг

Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит.

Выводить то нуна в опердн, а после 21:00 буднего дн. будет начисление нового КБ.
Вот раньше было правило, шо сначала сжигают старые до 21:00 последнего рабочего дн. месяца, а потом после 21:00 начисляют новые..
Потом переиграли и добавили возможность вывода в 1й опердн. нового квартала, потом сжигание после 18:00, а потом после 21:00 1е начисление за новый квартал 8)
clientage
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