|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:38
clientage написав:
Поэтому, все таки, лучше в конце квартала выводить 2 раза
Я и написал, что я так делаю.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:39
clientage написав:
Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца!
Да, это так, но актуально только для тех, кто каждый месяц косит по 777.
Думаю - таких чуть менее, чем очень мало )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5345
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:31
кроме как написать
воры
способности всё?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2910
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:36
clientage написав: Webracer написав:
29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.
нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг
Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6808
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:42
clientage написав: Faceless написав:
Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл
Алка больше любит ПВБКИ. А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИ
Причем Алка (и Идея) часто, видя шо был запрос в УБКИ на новую кредитку, сами докидывают лимиту, т.е. повышая креднагрузку заставляют клиента "оставаться" у них.
Но и очень легко понижают лимит после запроса в отд-и
Раньше ТАСя точно смотрела в три - УБКИ, ПВБКИ и МВБКИ.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28888
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 7035 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:43
Webracer написав: Ferlakur написав: Webracer написав:
Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.
Не за 3 години, а за 21. Кешбек списується о 18й годині першого робочого дня наступного кварталу.
Я за вас радий, що вам більше зайнятися нічим, ні справ, ні проблем схоже у вас немає, що ви по декілька разів на день можете собі дозволити моніторити свій кешбек, рахунки і вважаєте такі речі нормальними, що придумав банк. Але так живуть не всі. І цей чмошний дріб'язковий банк цим користується.
Почему несколько раз? Один раз в течение 1.04 до 18-00 (лучше до 12-00) зайти и вывести все что есть, если нет еще ничего, то и не париться оно все уже будет вторым кварталом.
Есть правило, что в 1-й рабочий день нового квартала происходит списание в 18-00. До этого времени вы можете вывести все что осталось с прошлого квартала. Если 1-е число - это выходной, но вы выведете в этот день, то, думаю, все будет хорошо и вывод буде до того как спишут в первый рабочий день. Т.е. для вывода даже не нужно контролировать 1-й день квартала - рабочий это день или выходной.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6808
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:11
ol_zy написав: clientage написав: Webracer написав:
29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.
нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала
Вот и весь мониторинг
Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит.
Выводить то нуна в опердн, а после 21:00 буднего дн. будет начисление нового КБ.
Вот раньше было правило, шо сначала сжигают старые до 21:00 последнего рабочего дн. месяца, а потом после 21:00 начисляют новые..
Потом переиграли и добавили возможность вывода в 1й опердн. нового квартала, потом сжигание после 18:00, а потом после 21:00 1е начисление за новый квартал
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34056
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2682 раз.
- Подякували: 4069 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, makor06
, Zonenor
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|