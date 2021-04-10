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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3675367636773678> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 220 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 220 Додано: Нед 11 кві, 2021 10:38 Re: ТАСКОМБАНК clientage написав: Поэтому, все таки, лучше в конце квартала выводить 2 раза Поэтому, все таки, лучше в конце квартала выводить 2 раза

Я и написал, что я так делаю. Я и написал, что я так делаю. ingtrans

Повідомлень: 2664 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 10:39 clientage написав: Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца! Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца!

Да, это так, но актуально только для тех, кто каждый месяц косит по 777.

Думаю - таких чуть менее, чем очень мало ) Да, это так, но актуально только для тех, кто каждый месяц косит по 777.Думаю - таких чуть менее, чем очень мало ) mustbe

Повідомлень: 5346 З нами з: 27.12.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 551 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 11:31 кроме как написать

воры

способности всё? v57 Повідомлень: 2911 З нами з: 14.03.10 Подякував: 119 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 11:36 clientage написав: Webracer написав: 29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти. 29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.

нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала

Вот и весь мониторинг нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого кварталаВот и весь мониторинг

Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит. Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит. ol_zy

Повідомлень: 6808 З нами з: 20.01.15 Подякував: 406 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 11:42 Re: ТАСКОМБАНК clientage написав: Faceless написав: Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл Не светит Альфа судя по всему вообще, ни один мой лимит оттуда нигде не всплыл

Алка больше любит ПВБКИ. А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИ

Причем Алка (и Идея) часто, видя шо был запрос в УБКИ на новую кредитку, сами докидывают лимиту, т.е. повышая креднагрузку заставляют клиента "оставаться" у них.

Но и очень легко понижают лимит после запроса в отд-и Алка больше любит ПВБКИ. А Тася, похоже, заглядыват тока в УБКИПричем Алка (и Идея) часто, видя шо был запрос в УБКИ на новую кредитку, сами докидывают лимиту, т.е. повышая креднагрузку заставляют клиента "оставаться" у них.Но и очень легко понижают лимит после запроса в отд-и Раньше ТАСя точно смотрела в три - УБКИ, ПВБКИ и МВБКИ. Раньше ТАСя точно смотрела в три - УБКИ, ПВБКИ и МВБКИ. Faceless

Модератор Повідомлень: 28888 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1215 раз. Подякували: 7035 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 11:43 Webracer написав: Ferlakur написав: Webracer написав: Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.

Не встигли використати кешбек за 3 години все, списуєму. У нас же правило таке.

Не за 3 години, а за 21. Кешбек списується о 18й годині першого робочого дня наступного кварталу. Не за 3 години, а за 21. Кешбек списується о 18й годині першого робочого дня наступного кварталу.

Я за вас радий, що вам більше зайнятися нічим, ні справ, ні проблем схоже у вас немає, що ви по декілька разів на день можете собі дозволити моніторити свій кешбек, рахунки і вважаєте такі речі нормальними, що придумав банк. Але так живуть не всі. І цей чмошний дріб'язковий банк цим користується. Я за вас радий, що вам більше зайнятися нічим, ні справ, ні проблем схоже у вас немає, що ви по декілька разів на день можете собі дозволити моніторити свій кешбек, рахунки і вважаєте такі речі нормальними, що придумав банк. Але так живуть не всі. І цей чмошний дріб'язковий банк цим користується.

Почему несколько раз? Один раз в течение 1.04 до 18-00 (лучше до 12-00) зайти и вывести все что есть, если нет еще ничего, то и не париться оно все уже будет вторым кварталом.

Есть правило, что в 1-й рабочий день нового квартала происходит списание в 18-00. До этого времени вы можете вывести все что осталось с прошлого квартала. Если 1-е число - это выходной, но вы выведете в этот день, то, думаю, все будет хорошо и вывод буде до того как спишут в первый рабочий день. Т.е. для вывода даже не нужно контролировать 1-й день квартала - рабочий это день или выходной. Почему несколько раз? Один раз в течение 1.04 до 18-00 (лучше до 12-00) зайти и вывести все что есть, если нет еще ничего, то и не париться оно все уже будет вторым кварталом.Есть правило, что в 1-й рабочий день нового квартала происходит списание в 18-00. До этого времени вы можете вывести все что осталось с прошлого квартала. Если 1-е число - это выходной, но вы выведете в этот день, то, думаю, все будет хорошо и вывод буде до того как спишут в первый рабочий день. Т.е. для вывода даже не нужно контролировать 1-й день квартала - рабочий это день или выходной. ol_zy

Повідомлень: 6808 З нами з: 20.01.15 Подякував: 406 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 12:11 ol_zy написав: clientage написав: Webracer написав: 29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти. 29.03.21 був нарахований кешбек за покупки, а 01.04.21 вони його просто списали, як типу не використаний! Не встиг за 2 дні вивести кошти, вони їх просто крадуть. Це треба сидіти і тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.

нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого квартала

Вот и весь мониторинг нуна поставить себе напоминалку на 12:00 в последний рабочий день каждого кварталаВот и весь мониторинг

Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит. Лучше на 21-30, если последний день + 12-00 на 1-й день нового квартала (даже если не рабочий или это уже поздно сейчас?), списание вроде вечером происходит.

Выводить то нуна в опердн, а после 21:00 буднего дн. будет начисление нового КБ.

Вот раньше было правило, шо сначала сжигают старые до 21:00 последнего рабочего дн. месяца, а потом после 21:00 начисляют новые..

Потом переиграли и добавили возможность вывода в 1й опердн. нового квартала, потом сжигание после 18:00, а потом после 21:00 1е начисление за новый квартал Выводить то нуна в опердн, а после 21:00 буднего дн. будет начисление нового КБ.Вот раньше было правило, шо сначала сжигают старые до 21:00 последнего рабочего дн. месяца, а потом после 21:00 начисляют новые..Потом переиграли и добавили возможность вывода в 1й опердн. нового квартала, потом сжигание после 18:00, а потом после 21:00 1е начисление за новый квартал clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 34058 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2682 раз. Подякували: 4069 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 13:03 Flamingo написав: Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк

Я ще повинен організовувати свій графік? Ви що з дуба впали? І що саме цікаве, що саме через таких як ви, які захищають хитрожопі банки в більшій мірі вони і придумують різного рода "правила", щоб обманути, не заплатити, нарахувати більше. Вам мабуть і дрібний шрифт подобається в деяких пунктах договорів, в яких якраз і написане все хитрожопе. Ну якщо подається, то я вам бажаю побільше приводів для ваших вподобань.

А стосовно дріб'язковості, то мені простіше взагалі не користуватися послугами наких аферистів, щоб різного роду чмошники в банках не перевіряли на мені свої хитрожопі правила! Я ще повинен організовувати свій графік? Ви що з дуба впали? І що саме цікаве, що саме через таких як ви, які захищають хитрожопі банки в більшій мірі вони і придумують різного рода "правила", щоб обманути, не заплатити, нарахувати більше. Вам мабуть і дрібний шрифт подобається в деяких пунктах договорів, в яких якраз і написане все хитрожопе. Ну якщо подається, то я вам бажаю побільше приводів для ваших вподобань.А стосовно дріб'язковості, то мені простіше взагалі не користуватися послугами наких аферистів, щоб різного роду чмошники в банках не перевіряли на мені свої хитрожопі правила! Webracer Повідомлень: 1678 З нами з: 02.09.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 13:13 Webracer написав: Flamingo написав: Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк

Я ще повинен організовувати свій графік? Ви що з дуба впали? І що саме цікаве, що саме через таких як ви, які захищають хитрожопі банки в більшій мірі вони і придумують різного рода "правила", щоб обманути, не заплатити, нарахувати більше. Вам мабуть і дрібний шрифт подобається в деяких пунктах договорів, в яких якраз і написане все хитрожопе. Ну якщо подається, то я вам бажаю побільше приводів для ваших вподобань.

А стосовно дріб'язковості, то мені простіше взагалі не користуватися послугами наких аферистів, щоб різного роду чмошники в банках не перевіряли на мені свої хитрожопі правила! Я ще повинен організовувати свій графік? Ви що з дуба впали? І що саме цікаве, що саме через таких як ви, які захищають хитрожопі банки в більшій мірі вони і придумують різного рода "правила", щоб обманути, не заплатити, нарахувати більше. Вам мабуть і дрібний шрифт подобається в деяких пунктах договорів, в яких якраз і написане все хитрожопе. Ну якщо подається, то я вам бажаю побільше приводів для ваших вподобань.А стосовно дріб'язковості, то мені простіше взагалі не користуватися послугами наких аферистів, щоб різного роду чмошники в банках не перевіряли на мені свої хитрожопі правила!

Моя любимая пословица: "человек который хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причину". И да если вы хотите получить результат (вывести кэшбек), то вы ОБЯЗАНЫ по условиям программы сделать определенные действия. Вы согласились на эти условия. Хотите - вносите в график, завязывайте узелки на платочке, пишите себе на лбу химическим карадашом. Пока вы не придумаеие как вам сделать так чтобы соответствовать правилам программы - вы и дальше будете наступать на эти грабли и потом ныть на форуме какой не хороший банк. Вы в роисках причин вон уже договорились до бреда, что программы пишут для таких как я. Вавсе нет - программы обычно рассчитаны на оленей, но такие как я просто умело ними пользуются. Оставаться ли оленем или попытаться что-то менять - выбор исключительно ваш, вне щависимости кого вы еще назначите вмноватым за мелкий шрифт. Моя любимая пословица: "человек который хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причину". И да если вы хотите получить результат (вывести кэшбек), то вы ОБЯЗАНЫ по условиям программы сделать определенные действия. Вы согласились на эти условия. Хотите - вносите в график, завязывайте узелки на платочке, пишите себе на лбу химическим карадашом. Пока вы не придумаеие как вам сделать так чтобы соответствовать правилам программы - вы и дальше будете наступать на эти грабли и потом ныть на форуме какой не хороший банк. Вы в роисках причин вон уже договорились до бреда, что программы пишут для таких как я. Вавсе нет - программы обычно рассчитаны на оленей, но такие как я просто умело ними пользуются. Оставаться ли оленем или попытаться что-то менять - выбор исключительно ваш, вне щависимости кого вы еще назначите вмноватым за мелкий шрифт. Flamingo 1

Повідомлень: 6105 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 13:15 mustbe написав: clientage написав: Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца! Нужно помнить, шо месячные лимиты настроены на последний опердн месяца!

Да, это так, но актуально только для тех, кто каждый месяц косит по 777.

Думаю - таких чуть менее, чем очень мало ) Да, это так, но актуально только для тех, кто каждый месяц косит по 777.Думаю - таких чуть менее, чем очень мало )

Насколько я понимаю по алгоритму "три топора" в самый первый квартал все выводится 4 раза (включая пераый день нового квартала, а дальше все выврдится в первый день каждого нового месяца Насколько я понимаю по алгоритму "три топора" в самый первый квартал все выводится 4 раза (включая пераый день нового квартала, а дальше все выврдится в первый день каждого нового месяца Flamingo 1

Повідомлень: 6105 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3675367636773678> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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