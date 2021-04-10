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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3675367636773678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:16

чуть не так
умный ищет решение
дурак- виновных ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:22

  Flamingo написав:
  Webracer написав:
  Flamingo написав:Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк ;)

Я ще повинен організовувати свій графік? Ви що з дуба впали? І що саме цікаве, що саме через таких як ви, які захищають хитрожопі банки в більшій мірі вони і придумують різного рода "правила", щоб обманути, не заплатити, нарахувати більше. Вам мабуть і дрібний шрифт подобається в деяких пунктах договорів, в яких якраз і написане все хитрожопе. Ну якщо подається, то я вам бажаю побільше приводів для ваших вподобань.
А стосовно дріб'язковості, то мені простіше взагалі не користуватися послугами наких аферистів, щоб різного роду чмошники в банках не перевіряли на мені свої хитрожопі правила!

Моя любимая пословица: "человек который хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причину". И да если вы хотите получить результат (вывести кэшбек), то вы ОБЯЗАНЫ по условиям программы сделать определенные действия. Вы согласились на эти условия. Хотите - вносите в график, завязывайте узелки на платочке, пишите себе на лбу химическим карадашом. Пока вы не придумаеие как вам сделать так чтобы соответствовать правилам программы - вы и дальше будете наступать на эти грабли и потом ныть на форуме какой не хороший банк. Вы в роисках причин вон уже договорились до бреда, что программы пишут для таких как я. Вавсе нет - программы обычно рассчитаны на оленей, но такие как я просто умело ними пользуются. Оставаться ли оленем или попытаться что-то менять - выбор исключительно ваш, вне щависимости кого вы еще назначите вмноватым за мелкий шрифт. :)

Я написав відгук про банк, ніхто не нив як ви написали. Думаєте не маю право? Помиляєтеся. Та взагалі краще вже нити, а ніж лизати...
Мені відповідати не просив ні вас, ні когось іншого, тому залиште своє незадоволення для когось ішого. Вам неоленям хочу побажати успіхів у зав'язуванні вузликів на хустинках.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:42

Да, сгорание кб - это не удобно. Да, не клиентоориентировано.
Но - таковы правила.
Не нравится, слишком сложно - проходим мимо.
Готовы смириться и работать по этим неудобным правилам - юзаем. Но не скулим в случае залёта.
Всё просто
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:44

Re: ТАСКОМБАНК

  mustbe написав:Готовы смириться и работать по этим неудобным правилам - юзаем. Но не скулим в случае залёта.

Нее, я готов подгавкивать, но не скулить, бо правила реально дурные :roll:
Но палка о двух концах 8)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:50

Re: ТАСКОМБАНК

Webracer, это вы видимо в Укрсибе не ловили смску с кодом ваучера для получения кешбека и не пытались его активировать до конца суток при перегруженном сервере :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:58

Ferlakur Про Укрсіб я ще напишу відгук!
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:23

  Webracer написав:Ferlakur Про Укрсіб я ще напишу відгук!


Ferlakur
 
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Re: ТАСКОМБАНК

А давно ли Вику нельзя по выходным пополнить?
anis
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Webracer написав:Це треба не спати ночами, а тільки моніторити сраний таскомбанк, щоб не дати їм гроші вкрасти.
Банк предлагает интересные условия по кешбеку. В качестве компенсации для себя они ввели такие правила. И предотвратить его обнуление можно простым напоминаем в календарике.

Если Вам что-то не нравится, то выберите другой банк, который будет удовлетворять Ваши хотелки. Но удобства для клиента чем-то должны компенсироваться (например, низким кешбеком).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:31

  anis написав:А давно ли Вику нельзя по выходным пополнить?

Яким чином поповнюєте?
klug
 
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