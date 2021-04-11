Flamingo написав:

Webracer написав: Flamingo написав: Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк Давайте посмотрим на смтуацию со стороны банка - банк предложил публично условия кэшбек программы. Вы заключив договор со всеми ними согласились. Теперь не можете простить себе что не пропустили срок выврда кэшбека и потеряли несколько гривен (пусть десятков). Потеряли потому что не смогли организовать свой график так чтобы потратить 2 минуты от сили 1 апреля на выврд кэшбека. Так кто в этом случае мелочный. С точки зрения банка - явно не банк

Я ще повинен організовувати свій графік? Ви що з дуба впали? І що саме цікаве, що саме через таких як ви, які захищають хитрожопі банки в більшій мірі вони і придумують різного рода "правила", щоб обманути, не заплатити, нарахувати більше. Вам мабуть і дрібний шрифт подобається в деяких пунктах договорів, в яких якраз і написане все хитрожопе. Ну якщо подається, то я вам бажаю побільше приводів для ваших вподобань.

А стосовно дріб'язковості, то мені простіше взагалі не користуватися послугами наких аферистів, щоб різного роду чмошники в банках не перевіряли на мені свої хитрожопі правила! Я ще повинен організовувати свій графік? Ви що з дуба впали? І що саме цікаве, що саме через таких як ви, які захищають хитрожопі банки в більшій мірі вони і придумують різного рода "правила", щоб обманути, не заплатити, нарахувати більше. Вам мабуть і дрібний шрифт подобається в деяких пунктах договорів, в яких якраз і написане все хитрожопе. Ну якщо подається, то я вам бажаю побільше приводів для ваших вподобань.А стосовно дріб'язковості, то мені простіше взагалі не користуватися послугами наких аферистів, щоб різного роду чмошники в банках не перевіряли на мені свої хитрожопі правила!

Моя любимая пословица: "человек который хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причину". И да если вы хотите получить результат (вывести кэшбек), то вы ОБЯЗАНЫ по условиям программы сделать определенные действия. Вы согласились на эти условия. Хотите - вносите в график, завязывайте узелки на платочке, пишите себе на лбу химическим карадашом. Пока вы не придумаеие как вам сделать так чтобы соответствовать правилам программы - вы и дальше будете наступать на эти грабли и потом ныть на форуме какой не хороший банк. Вы в роисках причин вон уже договорились до бреда, что программы пишут для таких как я. Вавсе нет - программы обычно рассчитаны на оленей, но такие как я просто умело ними пользуются. Оставаться ли оленем или попытаться что-то менять - выбор исключительно ваш, вне щависимости кого вы еще назначите вмноватым за мелкий шрифт.