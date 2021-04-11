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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 20:16
Webracer написав:Ferlakur
Про Укрсіб я ще напишу відгук!
Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?
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