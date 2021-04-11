Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 20:16
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:25
Re: ТАСКОМБАНК
Как всегда через приложение погасить кредит. Обычно в течении часа уже все становилось доступным, а сейчас что-то не проводится. Хоть смс пришла что загасил
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:55
У мене у застосунку відобразилося, десь за годину, я вже й витратити встиг. СМСка прийшла на багато пізніше. Увечері в ТАС2Ю не пускало, але зараз вже норм. Щось їх там глючить сьогодні.
Додано: Нед 11 кві, 2021 23:28
Re: ТАСКОМБАНК
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