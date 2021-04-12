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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 20:16
Webracer написав:Ferlakur
Про Укрсіб я ще напишу відгук!
Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?
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stas_rst
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Додано: Нед 11 кві, 2021 22:25
klug написав: anis написав:
А давно ли Вику нельзя по выходным пополнить?
Яким чином поповнюєте?
P.S. щось і правда пімпа не пімпає.
UPD. вже пімпнула.
Как всегда через приложение погасить кредит. Обычно в течении часа уже все становилось доступным, а сейчас что-то не проводится. Хоть смс пришла что загасил
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anis
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Додано: Нед 11 кві, 2021 22:55
anis написав: klug написав: anis написав:
А давно ли Вику нельзя по выходным пополнить?
Яким чином поповнюєте?
P.S. щось і правда пімпа не пімпає.
UPD. вже пімпнула.
Как всегда через приложение погасить кредит. Обычно в течении часа уже все становилось доступным, а сейчас что-то не проводится. Хоть смс пришла что загасил
У мене у застосунку відобразилося, десь за годину, я вже й витратити встиг. СМСка прийшла на багато пізніше. Увечері в ТАС2Ю не пускало, але зараз вже норм. Щось їх там глючить сьогодні.
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klug
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Додано: Нед 11 кві, 2021 23:28
klug написав:
Щось їх там глючить сьогодні.
В моем случае уже два дня прошло.
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anis
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Додано: Пон 12 кві, 2021 00:50
stas_rst написав: Webracer написав:Ferlakur
Про Укрсіб я ще напишу відгук!
Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?
Может там было менее 1грн итого, вот и не дало вывести и он сгорел...
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ol_zy
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Додано: Пон 12 кві, 2021 01:01
ol_zy написав: stas_rst написав: Webracer написав:Ferlakur
Про Укрсіб я ще напишу відгук!
Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?
Может там было менее 1грн итого, вот и не дало вывести и он сгорел...
"Не дало", бо ніхто й не думав пробувати. Банк має працювати так, як придумав собі клієнт, а не згідно з регламентами, а інакше - це шахрайство.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 05:34
ol_zy написав: stas_rst написав: Webracer написав:Ferlakur
Про Укрсіб я ще напишу відгук!
Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?
Может там было менее 1грн итого, вот и не дало вывести и он сгорел...
Цей несуттєвий момент ніяк не давав Штірліцу заснути
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:05
сколько можно в день-неделю-месяц тянуть (p2p) сторонним банком с этой карты ?
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SILVER_UA
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