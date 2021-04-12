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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3676367736783679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:16

  Webracer написав:Ferlakur Про Укрсіб я ще напишу відгук!

Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:25

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  anis написав:А давно ли Вику нельзя по выходным пополнить?

Яким чином поповнюєте?

P.S. щось і правда пімпа не пімпає.
UPD. вже пімпнула.
Как всегда через приложение погасить кредит. Обычно в течении часа уже все становилось доступным, а сейчас что-то не проводится. Хоть смс пришла что загасил
anis
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:55

  anis написав:
klug написав:
  anis написав:А давно ли Вику нельзя по выходным пополнить?

Яким чином поповнюєте?

P.S. щось і правда пімпа не пімпає.
UPD. вже пімпнула.
Как всегда через приложение погасить кредит. Обычно в течении часа уже все становилось доступным, а сейчас что-то не проводится. Хоть смс пришла что загасил

У мене у застосунку відобразилося, десь за годину, я вже й витратити встиг. СМСка прийшла на багато пізніше. Увечері в ТАС2Ю не пускало, але зараз вже норм. Щось їх там глючить сьогодні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 23:28

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Щось їх там глючить сьогодні.

В моем случае уже два дня прошло.
anis
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 00:50

  stas_rst написав:
  Webracer написав:Ferlakur Про Укрсіб я ще напишу відгук!

Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?

Может там было менее 1грн итого, вот и не дало вывести и он сгорел...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 01:01

  ol_zy написав:
  stas_rst написав:
  Webracer написав:Ferlakur Про Укрсіб я ще напишу відгук!

Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?

Может там было менее 1грн итого, вот и не дало вывести и он сгорел...

"Не дало", бо ніхто й не думав пробувати. Банк має працювати так, як придумав собі клієнт, а не згідно з регламентами, а інакше - це шахрайство.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 05:34

Re: ТАСКОМБАНК

ol_zy написав:
  stas_rst написав:
  Webracer написав:Ferlakur Про Укрсіб я ще напишу відгук!

Момент для розуміння: яку суму КБ списав (вкрав) у вас банк ?

Может там было менее 1грн итого, вот и не дало вывести и он сгорел...
Цей несуттєвий момент ніяк не давав Штірліцу заснути :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:05

weekend

сколько можно в день-неделю-месяц тянуть (p2p) сторонним банком с этой карты ?
SILVER_UA
 
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