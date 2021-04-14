Насправді вік тут не до чого. Просто їм потрібні кредітні наркомани, а ви банально на них не схожі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:33
Насправді вік тут не до чого. Просто їм потрібні кредітні наркомани, а ви банально на них не схожі.
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:49
Заканчивается срок действия карты. Кто подскажет - обязательно заказывать на горячке на своё отделение или без разницы на какое? А то своё на время удалёнки в другом конце города...
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02
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