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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3677367836793680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:33

  maxprofit написав:Колеги, чому при скорінгу відмовили у Пудрі працюючому пенсіонеру: є В5, на якій сам банк раза 3 вже піднімав ліміт до 40 тис. ; є депозити; нема жодних прострочок ніде й ніколи; УБКІ рейтинг - високий; В5 юзається щомісяця;
Може, справа у віці - 69 років і це їм не подобається ?

Насправді вік тут не до чого. Просто їм потрібні кредітні наркомани, а ви банально на них не схожі.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:49

Заканчивается срок действия карты. Кто подскажет - обязательно заказывать на горячке на своё отделение или без разницы на какое? А то своё на время удалёнки в другом конце города...
Vorlon
 
Повідомлень: 9594
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:01

Vorlon отделение можете заказать то, которое вам удобно
Кассандра
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Повідомлень: 1199
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Подякував: 19 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02

  Кассандра написав:Vorlon отделение можете заказать то, которое вам удобно

А пришлють пластик в те де карту видавали.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:00

Re: ТАСКОМБАНК

Колеги, а поповнення Ощадного з Пудри за власні кошти - без комісії ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:04

  maxprofit написав:Колеги, а поповнення Ощадного з Пудри за власні кошти - без комісії ?

Кредитними ? свято в ТАСі ? це ж не АхметБанк :)
stas_rst
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  #<1 ... 3677367836793680
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